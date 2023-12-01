https://sputnik-georgia.ru/20231201/meliya-poplatilsya-chlenstvom-v-end-potomu-chto-ne-ustroil-revolyutsiyu--ekspert-284646751.html

Мелия поплатился членством в ЕНД потому, что не устроил революцию – эксперт

Мелия поплатился членством в ЕНД потому, что не устроил революцию – эксперт

Никанор Мелия поплатился своим членством в оппозиционной партии "Единое национальное движение" из-за того, что не выполнил задач, которые на него возлагали, а... 01.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-01T16:38+0400

2023-12-01T16:38+0400

2023-12-01T17:08+0400

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Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Его подталкивали к действиям, которые он не выполнил, к примеру, таким, как штурм больницы, где лежит Саакашвили. Давайте будем честны, никакого штурма и никаких этих глупостей не могло быть, потому что тот же самый Хабеишвили тоже ничего не сделал. Потому что все эти революции, все эти штурмы – это все в прошлом", – заявил Сихарулидзе.Несколько дней назад стало известно, что Ника Мелия больше не является членом партии "Единое национальное движение". О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили.Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Сначала один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию от имени Саакашвили, а позже было принято решение о том, что экс-президент возглавит политсовет "Нацдвижения".Более того, сам Хабеишвили заявил, что "главным лидером" партии является именно Саакашвили, а он согласился стать председателем "Нацдвижения" лишь потому, что экс-президент находится в заключении. "Саакашвили всегда был, есть и будет интегрирующей, объединяющей политической фигурой", – сказала в свою очередь депутат от "Нацдвижения" Тина Бокучава.Между тем официально Саакашвили даже не является членом "Нацдвижения". Он не имеет права быть членом партии в Грузии, так как не имеет грузинского гражданства. Он лишился гражданства много лет назад, после того, как взял гражданство Украины.

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