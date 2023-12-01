https://sputnik-georgia.ru/20231201/meliya-poplatilsya-chlenstvom-v-end-potomu-chto-ne-ustroil-revolyutsiyu--ekspert-284646751.html
Мелия поплатился членством в ЕНД потому, что не устроил революцию – эксперт
Мелия поплатился членством в ЕНД потому, что не устроил революцию – эксперт
Никанор Мелия поплатился своим членством в оппозиционной партии "Единое национальное движение" из-за того, что не выполнил задач, которые на него возлагали, а... 01.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-01T16:38+0400
2023-12-01T16:38+0400
2023-12-01T17:08+0400
пресс-центр sputnik грузия
мультимедиа
видео-новости из грузии
видео
грузия
политика
украина
михаил саакашвили
ника мелия
леван хабеишвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/01/284646575_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_33ff525125401139503a63d67e014669.jpg
Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Его подталкивали к действиям, которые он не выполнил, к примеру, таким, как штурм больницы, где лежит Саакашвили. Давайте будем честны, никакого штурма и никаких этих глупостей не могло быть, потому что тот же самый Хабеишвили тоже ничего не сделал. Потому что все эти революции, все эти штурмы – это все в прошлом", – заявил Сихарулидзе.Несколько дней назад стало известно, что Ника Мелия больше не является членом партии "Единое национальное движение". О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили.Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Сначала один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию от имени Саакашвили, а позже было принято решение о том, что экс-президент возглавит политсовет "Нацдвижения".Более того, сам Хабеишвили заявил, что "главным лидером" партии является именно Саакашвили, а он согласился стать председателем "Нацдвижения" лишь потому, что экс-президент находится в заключении. "Саакашвили всегда был, есть и будет интегрирующей, объединяющей политической фигурой", – сказала в свою очередь депутат от "Нацдвижения" Тина Бокучава.Между тем официально Саакашвили даже не является членом "Нацдвижения". Он не имеет права быть членом партии в Грузии, так как не имеет грузинского гражданства. Он лишился гражданства много лет назад, после того, как взял гражданство Украины.
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/01/284646575_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_29aa1ad3a2baa7184571eb903a362ec2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, грузия, политика, украина, михаил саакашвили, ника мелия, леван хабеишвили, единое национальное движение, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, грузия, политика, украина, михаил саакашвили, ника мелия, леван хабеишвили, единое национальное движение, пресс-центр, видео
Мелия поплатился членством в ЕНД потому, что не устроил революцию – эксперт
16:38 01.12.2023 (обновлено: 17:08 01.12.2023)
Никанор Мелия поплатился своим членством в оппозиционной партии "Единое национальное движение" из-за того, что не выполнил задач, которые на него возлагали, а именно – не устроил штурм больницы, где лежит Михаил Саакашвили, считает политолог Арчил Сихарулидзе
Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"Его подталкивали к действиям, которые он не выполнил, к примеру, таким, как штурм больницы, где лежит Саакашвили. Давайте будем честны, никакого штурма и никаких этих глупостей не могло быть, потому что тот же самый Хабеишвили тоже ничего не сделал. Потому что все эти революции, все эти штурмы – это все в прошлом", – заявил Сихарулидзе.
Несколько дней назад стало известно, что Ника Мелия больше не является членом партии "Единое национальное движение". О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили.
Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Сначала один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию от имени Саакашвили, а позже было принято решение о том, что экс-президент возглавит политсовет "Нацдвижения".
Более того, сам Хабеишвили заявил, что "главным лидером" партии является именно Саакашвили, а он согласился стать председателем "Нацдвижения" лишь потому, что экс-президент находится в заключении. "Саакашвили всегда был, есть и будет интегрирующей, объединяющей политической фигурой", – сказала в свою очередь депутат от "Нацдвижения" Тина Бокучава.
Между тем официально Саакашвили даже не является членом "Нацдвижения". Он не имеет права быть членом партии в Грузии, так как не имеет грузинского гражданства. Он лишился гражданства много лет назад, после того, как взял гражданство Украины.