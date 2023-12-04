Грузия сегодня нужна Европе больше, чем Европа Грузии – профессор
18:38 04.12.2023 (обновлено: 18:43 04.12.2023)
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Грузия сегодня нужна Европе намного больше, чем Европа Грузии. Смотрите, что думает по этому поводу известный грузинский политолог и эксперт
Предоставление Грузии статуса страны-кандидата в ЕС неизбежно, считает директор Научного центра природных катастроф Грузинского политехнического университета, профессор Университета восточной Европы Темур Майсурадзе.
Как рассказал эксперт в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия, давление, оказываемое на Грузию в связи с присвоением статуса страны-кандидата, в ближайшее время лишь увеличится.
"Давление на Грузию вырастет после кандидатства. Это будет сказываться и на политическом, и на экономическом аспектах. Я считаю, что Грузия Европе сейчас в разы нужнее, чем Европа Грузии", – подчеркнул Майсурадзе.
По словам профессора, в целях Европы сегодня максимально держать Грузию дальше от России и от потепления отношений.
"В случае отказа Европы произойдет резкий разворот Грузии к форматам "3+3" и БРИКС", – сказал Майсурадзе.
Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация и другое.Грузия получит статус кандидата, если решение Еврокомиссии поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Решение будет принято 14-15 декабря 2023 года.
Как рассказал эксперт в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия, давление, оказываемое на Грузию в связи с присвоением статуса страны-кандидата, в ближайшее время лишь увеличится.
"Давление на Грузию вырастет после кандидатства. Это будет сказываться и на политическом, и на экономическом аспектах. Я считаю, что Грузия Европе сейчас в разы нужнее, чем Европа Грузии", – подчеркнул Майсурадзе.
По словам профессора, в целях Европы сегодня максимально держать Грузию дальше от России и от потепления отношений.
"В случае отказа Европы произойдет резкий разворот Грузии к форматам "3+3" и БРИКС", – сказал Майсурадзе.
Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация и другое.Грузия получит статус кандидата, если решение Еврокомиссии поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Решение будет принято 14-15 декабря 2023 года.