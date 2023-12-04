https://sputnik-georgia.ru/20231204/narodnye-primety-na-prokopev-den-chto-nelzya-delat-5-dekabrya-284689480.html

Народные приметы на Прокопьев день: что нельзя делать 5 декабря?

Народные приметы на Прокопьев день: что нельзя делать 5 декабря?

Православная церковь 5 декабря поминает мученика Прокопия, пострадавшего за Христову веру в 303 году 04.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-04T13:29+0400

2023-12-04T13:29+0400

2023-12-04T14:05+0400

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1f/251329104_0:0:3068:1726_1920x0_80_0_0_661474ff7f1b8f0fd4220cd4660daf53.jpg

В народном календаре 5 декабря называют Прокопьев день, с которым связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Прокопьев день и о народных приметах 5 декабря, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Прокопьев день отдавать из дома соль и сахар – можно лишиться счастья и благополучия. Нельзя также 5 декабря отдавать воду и муку – по приметам можно весь год голодать. Плохая примета одалживать в Прокопьев день деньги, особенно соседям – урегулировать конфликт, возникший на пустом месте будет сложно. В Прокопьев день продолжается Рождественский пост, поэтому есть мясные и молочные продукты, а также распивать спиртное нельзя. По народным приметам дарить 5 декабря живые цветы нельзя – можно привлечь болезни. Нельзя в Прокопьев день смотреть кому-то долго в глаза – есть примета, что избежать серьезной ссоры не удастся. Отказывать в помощи или милостыне 5 декабря нельзя – по приметам избежать финансовых проблем будет сложно. Народные приметы Зима будет теплая, но снежная, если в Прокопьев день тепло, а если волки 5 декабря к жилью близко подходят – это примета, что зимний сезон будет суровый и затяжной. Приближается вьюга, если в Прокопьев день поют снегири, а если ворона 5 декабря гуляет по дороге – это примета, что ожидается потепление. Потеплеет, если вода в проруби в Прокопьев день поднимается выше льда, а если поднялся северный ветер – это примета, предвещающая сильный мороз. По народным приметам ожидается пасмурная погода, если в Прокопьев день костер хорошо разгорается, а если 5 декабря солнечно и морозно – значит предстоит оттепель и мокрый снег. Хорошая примета – иней в Прокопьев день. Урожай будет богатый. А если 5 декабря Луну окружают красные кольца – значит ожидаются сильные морозы. Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

справки