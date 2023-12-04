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Связали, избили и ограбили: супруги на западе Грузии стали жертвами разбойников
Связали, избили и ограбили: супруги на западе Грузии стали жертвами разбойников
Преступники совершили нападение в масках, рассказали жертвы 04.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-04T12:21+0400
2023-12-04T12:21+0400
2023-12-04T12:27+0400
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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Четверо разбойников напали на супругов, ехавших на микроавтобусе на рынок, в селе Сефиети Абашского района, сообщает телекомпания "Рустави 2". Люди в масках поднялись в микроавтобус, связали супругов, избили их, повредили машину и забрали мобильный телефон. Потерпевшие находились на опросе в отделении полиции до поздней ночи. Расследование ведется по статье "Разбой". Наказывается лишением свободы на срок от шести до девяти лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, преступность в грузии
грузия, происшествия, новости, преступность в грузии
Связали, избили и ограбили: супруги на западе Грузии стали жертвами разбойников
12:21 04.12.2023 (обновлено: 12:27 04.12.2023)
Преступники совершили нападение в масках, рассказали жертвы
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik.
Четверо разбойников напали на супругов, ехавших на микроавтобусе на рынок, в селе Сефиети Абашского района, сообщает телекомпания "Рустави 2
".
Люди в масках поднялись в микроавтобус, связали супругов, избили их, повредили машину и забрали мобильный телефон.
Потерпевшие находились на опросе в отделении полиции до поздней ночи. Расследование ведется по статье "Разбой". Наказывается лишением свободы на срок от шести до девяти лет тюрьмы.