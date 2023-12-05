Какими будут грузино-российские отношения – мнение эксперта и политолога

"Сейчас СМИ развивают кампанию, что Россия хочет завоевать Украину и всю Европу и так далее. Но картина на самом деле вот какая: Советский Союз вышел из Европы, из Германии, из Украины, из Грузии. А ЕС и НАТО приближаются все ближе к России. Это же все так ясно. Кто кого захватывает. Это аннексия под лозунгом свободы и демократии", – считает Майсурадзе.



По его словам, события в Европе и США развиваются так, что люди стали больше понимать, что происходит на самом деле. Появляются политики и СМИ, которые говорят правду и называют вещи своими именами.



"Я думаю, что к 2024 году вся эта конструкция рухнет", – считает эксперт.



По словам Темура Майсурадзе, Россия сегодня понимает, что власти Грузии скованы. После парламентских выборов 2024 года отношения между двумя странами либо улучшатся, либо, наоборот, ухудшатся. Это зависит, прежде всего, от новых грузинских властей.



В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways.



Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.



Граждане Грузии с 15 мая 2023 года могут посещать Россию на срок до 90 дней без оформления виз.