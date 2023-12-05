https://sputnik-georgia.ru/20231205/khochet-li-gruzinskaya-molodezh-sblizheniya-s-rossiey---mnenie-professora-i-politologa-284705934.html

Хочет ли грузинская молодежь сближения с Россией - мнение профессора и политолога

Хочет ли грузинская молодежь сближения с Россией - мнение профессора и политолога

Грузинской молодежи в течение последних 30 лет промывали мозги и говорили, что все блага связаны с Европой и только в Европе можно себя реализовать. Но что... 05.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-05T08:54+0400

2023-12-05T08:54+0400

2023-12-05T08:54+0400

пресс-центр sputnik грузия

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

экспертное мнение

россия

молодежь

грузия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/05/284705747_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3cfce59b5ee316675dc1e9e05af952f6.jpg

Грузинская молодежь практически ничего не знает о России, считает директор Научного центра природных катастроф Грузинского политехнического университета, профессор Университета восточной Европы Темур Майсурадзе. Смотрите в видео, о чем он рассказал в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."У нас был процесс 30-летнего вымывания мозгов, как со стороны государства, так и со стороны оппозиции. Что Евросоюз исправит все, мы будем в Европе и все будет хорошо, только там вы будете реализованы. Вот так по капле, можно сказать, сформировались политические взгляды в молодежи", - сказал Майсурадзе.При этом, по словам профессора, есть студенты которые понимают необходимость добрососедских отношений с Россией, но боятся об этом говорить, так как сегодня это "не модно"."Они боятся буллинга со стороны других студентов или друзей", - сказал Майсурадзе.По словам профессора, когда говоришь с молодыми людьми один-на-один, то они признают, что экономика и политическое устройство Грузии с Россией будут более устойчивы.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, россия, молодежь, грузия, политика, видео