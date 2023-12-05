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Хочет ли грузинская молодежь сближения с Россией - мнение профессора и политолога
Хочет ли грузинская молодежь сближения с Россией - мнение профессора и политолога
Грузинской молодежи в течение последних 30 лет промывали мозги и говорили, что все блага связаны с Европой и только в Европе можно себя реализовать. Но что... 05.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-05T08:54+0400
2023-12-05T08:54+0400
2023-12-05T08:54+0400
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Грузинская молодежь практически ничего не знает о России, считает директор Научного центра природных катастроф Грузинского политехнического университета, профессор Университета восточной Европы Темур Майсурадзе. Смотрите в видео, о чем он рассказал в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."У нас был процесс 30-летнего вымывания мозгов, как со стороны государства, так и со стороны оппозиции. Что Евросоюз исправит все, мы будем в Европе и все будет хорошо, только там вы будете реализованы. Вот так по капле, можно сказать, сформировались политические взгляды в молодежи", - сказал Майсурадзе.При этом, по словам профессора, есть студенты которые понимают необходимость добрососедских отношений с Россией, но боятся об этом говорить, так как сегодня это "не модно"."Они боятся буллинга со стороны других студентов или друзей", - сказал Майсурадзе.По словам профессора, когда говоришь с молодыми людьми один-на-один, то они признают, что экономика и политическое устройство Грузии с Россией будут более устойчивы.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, россия, молодежь, грузия, политика, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, россия, молодежь, грузия, политика, видео
Хочет ли грузинская молодежь сближения с Россией - мнение профессора и политолога
Грузинской молодежи в течение последних 30 лет промывали мозги и говорили, что все блага связаны с Европой и только в Европе можно себя реализовать. Но что молодое поколение знает о России?
Грузинская молодежь практически ничего не знает о России, считает директор Научного центра природных катастроф Грузинского политехнического университета, профессор Университета восточной Европы Темур Майсурадзе. Смотрите в видео, о чем он рассказал в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
"У нас был процесс 30-летнего вымывания мозгов, как со стороны государства, так и со стороны оппозиции. Что Евросоюз исправит все, мы будем в Европе и все будет хорошо, только там вы будете реализованы. Вот так по капле, можно сказать, сформировались политические взгляды в молодежи", - сказал Майсурадзе.
При этом, по словам профессора, есть студенты которые понимают необходимость добрососедских отношений с Россией, но боятся об этом говорить, так как сегодня это "не модно".
"Они боятся буллинга со стороны других студентов или друзей", - сказал Майсурадзе.
По словам профессора, когда говоришь с молодыми людьми один-на-один, то они признают, что экономика и политическое устройство Грузии с Россией будут более устойчивы.