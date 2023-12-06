https://sputnik-georgia.ru/20231206/narodnye-primety-na-katerinin-den-chto-nelzya-delat-7-dekabrya-284747213.html

Народные приметы на Катеринин день: что нельзя делать 7 декабря?

Народные приметы на Катеринин день: что нельзя делать 7 декабря?

Православная церковь 7 декабря поминают святую Екатерину Александрийскую и других мучеников, пострадавших за Христову веру во время правления Максимина... 06.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-06T13:13+0400

2023-12-06T13:13+0400

2023-12-06T13:51+0400

справки

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В народе праздник называют Катеринин день или Катерина Санница, так как 7 декабря обычно устраивали народные гулянья и катались на санках с горок. Что нельзя делать в Катеринин день: о народных приметах 7 декабря читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Катеринин день делать уборку в доме, особенно подметать пол – можно вымести благополучие. Заниматься 7 декабря рукоделием или делать в доме ремонт нельзя – это плохая примета, предсказывающая потерю денег. Нельзя в Катеринин день надевать новую обувь, особенно женщинам – по приметам это может привести к ссоре с супругом или к его измене. По приметам нельзя 7 декабря злиться, ссориться с кем-то или конфликтовать, особенно незамужним девушкам – выйти замуж в течение года не удастся. В Катеринин день продолжается Рождественский пост, поэтому чрезмерно веселиться и развлекаться нельзя. Также нельзя объедаться и напиваться. Народные приметы По народным приметам начнется снегопад и все обледенеет, если 7 декабря Луна словно в круге, а звезды кажутся маленькими. Зима будет холодной, если в Катеринин день стоит ясная погода, а если 7 декабря тепло – это примета, что морозов до конца месяца не ожидается. Резко похолодает после 17 декабря, если в Катеринин день стоит туман, а если к празднику не выпало много снега – по приметам следующий год будет неурожайным. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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2023

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справки