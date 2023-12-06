https://sputnik-georgia.ru/20231206/ni-slova-o-transfere-kvaratskheliya---napoli-naotrez-otkazyvaetsya-rasstavatsya-s-gruzinom-284748654.html

Ни слова о трансфере Кварацхелия – "Наполи" наотрез отказывается расставаться с грузином

Ни слова о трансфере Кварацхелия – "Наполи" наотрез отказывается расставаться с грузином

Контракт с "Наполи", оцениваемый в 100 миллионов евро, истекает в 2027 году 06.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-06T14:44+0400

2023-12-06T14:44+0400

2023-12-06T14:50+0400

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Чемпион Италии прошлого сезона "Наполи" занял твердую позицию относительно трансфера вингера сборной Грузии Хвичи Кварцхелия и отказал всем клубам, желающим приобрести игрока, в том числе лондонскому "Челси", сообщает издание Fichajes.com. Кварацхелия перешел в неаполитанский клуб в июне 2022 года из батумского "Динамо". Его контракт рассчитан до лета 2027 года. По словам журналиста Руди Галетти, чемпион Италии занял твердую позицию по этому поводу. Контракт с "Наполи", оцениваемый в 100 миллионов евро, истекает в 2027 году. В минувшем сезоне грузинский футболист был признан лучшим игроком серии А, а также автором наибольшего числа голевых передач. Кроме того, трижды Кварацхелия признавался лучшим игроком чемпионата Италии, а его гол в ворота "Аталанты" в рамках 26 тура чемпионата был признан лучшим голом 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, италия, тбилиси, хвича кварацхелия