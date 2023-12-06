https://sputnik-georgia.ru/20231206/ni-slova-o-transfere-kvaratskheliya---napoli-naotrez-otkazyvaetsya-rasstavatsya-s-gruzinom-284748654.html
Ни слова о трансфере Кварацхелия – "Наполи" наотрез отказывается расставаться с грузином
Ни слова о трансфере Кварацхелия – "Наполи" наотрез отказывается расставаться с грузином
Контракт с "Наполи", оцениваемый в 100 миллионов евро, истекает в 2027 году 06.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-06T14:44+0400
2023-12-06T14:44+0400
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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Чемпион Италии прошлого сезона "Наполи" занял твердую позицию относительно трансфера вингера сборной Грузии Хвичи Кварцхелия и отказал всем клубам, желающим приобрести игрока, в том числе лондонскому "Челси", сообщает издание Fichajes.com. Кварацхелия перешел в неаполитанский клуб в июне 2022 года из батумского "Динамо". Его контракт рассчитан до лета 2027 года. По словам журналиста Руди Галетти, чемпион Италии занял твердую позицию по этому поводу. Контракт с "Наполи", оцениваемый в 100 миллионов евро, истекает в 2027 году. В минувшем сезоне грузинский футболист был признан лучшим игроком серии А, а также автором наибольшего числа голевых передач. Кроме того, трижды Кварацхелия признавался лучшим игроком чемпионата Италии, а его гол в ворота "Аталанты" в рамках 26 тура чемпионата был признан лучшим голом 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, италия, тбилиси, хвича кварацхелия
Ни слова о трансфере Кварацхелия – "Наполи" наотрез отказывается расставаться с грузином
14:44 06.12.2023 (обновлено: 14:50 06.12.2023)
Контракт с "Наполи", оцениваемый в 100 миллионов евро, истекает в 2027 году
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Чемпион Италии прошлого сезона "Наполи" занял твердую позицию относительно трансфера вингера сборной Грузии Хвичи Кварцхелия и отказал всем клубам, желающим приобрести игрока, в том числе лондонскому "Челси", сообщает издание Fichajes.com.
Кварацхелия перешел в неаполитанский клуб в июне 2022 года из батумского "Динамо". Его контракт рассчитан до лета 2027 года.
"Лондонский "Челси" наблюдает за одной из звезд "Наполи". Двукратный победитель Лиги чемпионов полон решимости усилить свою атаку. Желание лондонцев – добавить Хвичу Кварацхелия, влияние которого на игру "Наполи" в предыдущем сезоне (особенно в Серии А) было впечатляющим. Но президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис отказывается от любых предложений, связанных с трансфером Кварацхелия", – сообщает издание.
По словам журналиста Руди Галетти, чемпион Италии занял твердую позицию по этому поводу.
Контракт с "Наполи", оцениваемый в 100 миллионов евро, истекает в 2027 году.
В минувшем сезоне грузинский футболист был признан лучшим игроком серии А, а также автором наибольшего числа голевых передач. Кроме того, трижды Кварацхелия признавался лучшим игроком чемпионата Италии, а его гол в ворота "Аталанты" в рамках 26 тура чемпионата был признан лучшим голом 2023 года.