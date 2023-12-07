https://sputnik-georgia.ru/20231207/inostrantsa-v-gruzii-prigovorili-k-desyati-godam-tyurmy-za-otmyvanie-deneg-284765895.html

Иностранца в Грузии приговорили к десяти годам тюрьмы за отмывание денег

Иностранца в Грузии приговорили к десяти годам тюрьмы за отмывание денег

Согласно решению суда, объекты недвижимости, приобретенные осужденным, безвозмездно конфискованы в пользу государства 07.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-07T12:12+0400

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Тбилисский городской суд признал иностранца виновным в легализации незаконных доходов путем покупки недвижимости в Батуми (АР Аджария) и Крцаниси (один из районов Тбилиси), приговорив к десяти годам тюрьмы, сообщает пресс-служба прокуратуры Грузии. Согласно решению суда, объекты недвижимости, приобретенные на средства неизвестного (незадокументированного) происхождения (две элитные жилые квартиры в Батуми и земельный участок в Крцаниси), были безвозмездно конфискованы в пользу государства. Исследованные в ходе судебного процесса доказательства подтвердили, что при отсутствии официального источника дохода с целью придать законный вид средствам неизвестного происхождения обвиняемый приобрел в 2020-2021 годах три дорогих объекта недвижимости, чем легализовал особо крупную сумму средств. По данным прокуратуры, в прошлом иностранец был осужден за совершение преступления, связанного с финансами. Однако гражданином какой страны является преступник, не уточняется.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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