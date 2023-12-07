https://sputnik-georgia.ru/20231207/narodnye-primety-na-klimentev-den-chto-nelzya-delat-8-dekabrya-284769017.html

Народные приметы на Климентьев день: что нельзя делать 8 декабря?

Народные приметы на Климентьев день: что нельзя делать 8 декабря?

Православная церковь 8 декабря поминает священномученика Климента, папу Римского, пострадавшего за веру во время правления Траяна (98-117) 07.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-07T13:44+0400

2023-12-07T13:44+0400

2023-12-07T13:44+0400

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/10/276771492_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_e817811c9c7ba58e174ee37f0e335df7.jpg

В народном календаре 8 декабря называют Климентьев день или Клим Холодный, с ним связывают много примет и запретов. Что нельзя делать в Климентьев день: о народных приметах 8 декабря читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя начинать в Климентьев день новые проекты – все усилия окажутся тщетными. Нельзя спорить и ругаться с начальством или родными, доказывая свою правоту – это плохая примета, урегулировать конфликт и помириться будет очень сложно. В Климентьев день нельзя жаловаться на холод – по приметам 8 декабря считается началом зимы, поэтому такие жалобы могут привлечь болезни. Сушить белье в Климентьев день в доме – плохая примета, сулящая неприятности и проблемы. Нельзя 8 декабря переедать и напиваться, так как продолжается Рождественский пост. По народным приметам нельзя в Климентьев день вмешиваться в чужие дела – можно привлечь чужие проблемы. Народные приметы По народным приметам потеплеет, если 8 декабря вода появится надо льдом, покрывшим водоем. Лето ожидается дождливое, если в Климентьев день пойдет снег, а большие сугробы 8 декабря – это примета, что урожай будет богатый. По приметам в Климентьев день пойдет снег, если дым от сигареты поднимается в верх, а если ровно стелется – значит, будет морозно, но без осадков. Есть примета, что потеплеет, если петухи в Климентьев день голосить начинают до рассвета. Материал подготовлен на основе открытых источников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

справки