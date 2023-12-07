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Новую автобусную базу построят в Тбилиси
Новую автобусную базу построят в Тбилиси
C 2024 года пассажиров в Тбилиси постепенно будут возить 160 новых 18-метровых автобусов 07.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-07T09:40+0400
2023-12-07T09:40+0400
2023-12-07T09:40+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
каха каладзе
мэрия тбилиси
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Новую автобазу для 18-метровых муниципальных автобусов построят в Тбилиси, заявил мэр столицы Каха Каладзе. С 2024 года в Тбилиси поэтапно войдут в эксплуатацию 160 новых 18-метровых автобусов, которые работают на природном газе. Новые автобусы будут рассчитаны на 162 пассажира, всего будет 42 сидячих места. Транспорт полностью адаптирован для лиц с ОВЗ: в салоне автобуса есть специальные пространства для колясок и пандус. По информации мэра, часть 18-метровых автобусов уже завезли в столицу, и до конца декабря 2023 года в Тбилиси будет в сумме 50 автобусов, которые распределят по городским маршрутам с конца января 2024 года. Как ранее заявил Каладзе, новые автобусы появятся на маршрутах автобусов №301, №302, №308, №314 в Тбилиси и, несмотря на свои габариты, будут беспрепятственно передвигаться по городу. В новых автобусах установлена современная система кондиционирования, отопления и вентиляции, рассчитанная на климатические условия Тбилиси. Где в Тбилиси будут курсировать новые 18-метровые автобусы?>>На сегодняшний день столицу обслуживают 234 единицы 10-метровых и 12-метровых автобусов. До конца 2024 года в Тбилиси будет около 400 новых автобусов. Это около 40% всего автобусного парка города. На данный момент в тбилисском автопарке 860 автобусов. Мэрия Тбилиси с 2017 года осуществляет транспортную реформу, главная цель которой – сделать общественный транспорт более комфортным, бесперебойным и доступным, а также разгрузить город от пробок. Одной из важных частей данной реформы является прокладка автобусных полос для беспроблемного передвижения транспорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси
Новую автобусную базу построят в Тбилиси
C 2024 года пассажиров в Тбилиси постепенно будут возить 160 новых 18-метровых автобусов
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Новую автобазу для 18-метровых муниципальных автобусов построят в Тбилиси, заявил мэр столицы Каха Каладзе.
С 2024 года в Тбилиси поэтапно войдут в эксплуатацию 160 новых 18-метровых автобусов, которые работают на природном газе. Новые автобусы будут рассчитаны на 162 пассажира, всего будет 42 сидячих места. Транспорт полностью адаптирован для лиц с ОВЗ: в салоне автобуса есть специальные пространства для колясок и пандус.
"Эти автобусы временно будут находиться на автобазе в Диди Дигоми. Кроме того, ведется строительство автобазы конкретно для 18-метровых автобусов. Когда указанные работы будут завершены, 18-метровые автобусы будут размещены на этой новой автобазе", – заявил Каладзе.
По информации мэра, часть 18-метровых автобусов уже завезли в столицу, и до конца декабря 2023 года в Тбилиси будет в сумме 50 автобусов, которые распределят по городским маршрутам с конца января 2024 года.
"В автобусе необходимо установить некоторые технические детали, после чего в конце января мы начнем запуск этих автобусах на линиях", – отметил он.
Как ранее заявил Каладзе, новые автобусы появятся на маршрутах автобусов №301, №302, №308, №314 в Тбилиси и, несмотря на свои габариты, будут беспрепятственно передвигаться по городу.
"Все это делается для того, чтобы в течение дня перевозить больше людей. Сегодня у нас есть проблема, и она вызвана, конечно, инфраструктурными работами, потому что если автобус опаздывает на остановку, то там толпится больше людей, и это уже имеет цепную реакцию. Когда мы закончим эти инфраструктурные работы, эта проблема будет решена", – отметил он.
В новых автобусах установлена современная система кондиционирования, отопления и вентиляции, рассчитанная на климатические условия Тбилиси.
На сегодняшний день столицу обслуживают 234 единицы 10-метровых и 12-метровых автобусов.
До конца 2024 года в Тбилиси будет около 400 новых автобусов. Это около 40% всего автобусного парка города. На данный момент в тбилисском автопарке 860 автобусов.
Мэрия Тбилиси с 2017 года осуществляет транспортную реформу, главная цель которой – сделать общественный транспорт более комфортным, бесперебойным и доступным, а также разгрузить город от пробок. Одной из важных частей данной реформы является прокладка автобусных полос для беспроблемного передвижения транспорта.