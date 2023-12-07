https://sputnik-georgia.ru/20231207/novuyu-avtobusnuyu-bazu-postroyat-v-tbilisi-284759530.html

Новую автобусную базу построят в Тбилиси

Новую автобусную базу построят в Тбилиси

C 2024 года пассажиров в Тбилиси постепенно будут возить 160 новых 18-метровых автобусов 07.12.2023, Sputnik Грузия

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грузия

новости

общество

тбилиси

каха каладзе

мэрия тбилиси

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Новую автобазу для 18-метровых муниципальных автобусов построят в Тбилиси, заявил мэр столицы Каха Каладзе. С 2024 года в Тбилиси поэтапно войдут в эксплуатацию 160 новых 18-метровых автобусов, которые работают на природном газе. Новые автобусы будут рассчитаны на 162 пассажира, всего будет 42 сидячих места. Транспорт полностью адаптирован для лиц с ОВЗ: в салоне автобуса есть специальные пространства для колясок и пандус. По информации мэра, часть 18-метровых автобусов уже завезли в столицу, и до конца декабря 2023 года в Тбилиси будет в сумме 50 автобусов, которые распределят по городским маршрутам с конца января 2024 года. Как ранее заявил Каладзе, новые автобусы появятся на маршрутах автобусов №301, №302, №308, №314 в Тбилиси и, несмотря на свои габариты, будут беспрепятственно передвигаться по городу. В новых автобусах установлена современная система кондиционирования, отопления и вентиляции, рассчитанная на климатические условия Тбилиси. Где в Тбилиси будут курсировать новые 18-метровые автобусы?>>На сегодняшний день столицу обслуживают 234 единицы 10-метровых и 12-метровых автобусов. До конца 2024 года в Тбилиси будет около 400 новых автобусов. Это около 40% всего автобусного парка города. На данный момент в тбилисском автопарке 860 автобусов. Мэрия Тбилиси с 2017 года осуществляет транспортную реформу, главная цель которой – сделать общественный транспорт более комфортным, бесперебойным и доступным, а также разгрузить город от пробок. Одной из важных частей данной реформы является прокладка автобусных полос для беспроблемного передвижения транспорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси