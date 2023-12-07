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"Верхний Ларс" сегодня: на границе застряли около 2,7 тыс грузовиков
"Верхний Ларс" сегодня: на границе застряли около 2,7 тыс грузовиков
Накануне в Грузии закрыли участок дороги, ведущей к "Верхнему Ларсу" 07.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-07T10:30+0400
2023-12-07T10:30+0400
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Порядка 2,7 тысячи грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", которая закрыта из-за погодных условий, говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.В Грузии движение автотранспорта на дороге в направлении границы с Россией, ТПП "Казбеги" – "Верхний Ларс", было полностью закрыто из-за высокой опасности схода лавин накануне вечером. Движение всех видов автотранспорта запрещено на участке Коби-Гудаури трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. На остальных участках трассы движение свободно.Всего с российской стороны въезда в Грузию в четверг утром ожидают 2 668 грузовых машин.Верхний Ларс сегодня: движение для грузовиков в направлении России открыто>>Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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"Верхний Ларс" сегодня: на границе застряли около 2,7 тыс грузовиков
10:30 07.12.2023 (обновлено: 11:05 07.12.2023)
Накануне в Грузии закрыли участок дороги, ведущей к "Верхнему Ларсу"
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Порядка 2,7 тысячи грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", которая закрыта из-за погодных условий, говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.
В Грузии движение автотранспорта на дороге в направлении границы с Россией, ТПП "Казбеги" – "Верхний Ларс", было полностью закрыто из-за высокой опасности схода лавин накануне вечером. Движение всех видов автотранспорта запрещено на участке Коби-Гудаури трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. На остальных участках трассы движение свободно.
Всего с российской стороны въезда в Грузию в четверг утром ожидают 2 668 грузовых машин.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.