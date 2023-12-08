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Достопримечательности Тбилиси: самый высокий флагшток столицы – видео
Достопримечательности Тбилиси: самый высокий флагшток столицы – видео
На окраине Тбилиси, в спальном районе Варкетили, установили самый высокий флагшток в столице Грузии, на котором развевается флаг страны. Смотрите в видео... 08.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-08T12:34+0400
2023-12-08T12:34+0400
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Высота флагштока – 55 метров. Работы по обустройству территории вокруг флагштока пока еще продолжаются. Они будут полностью завершены в 2024 году.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, главные достопримечательности грузии, тбилиси, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, главные достопримечательности грузии, тбилиси, видео
Достопримечательности Тбилиси: самый высокий флагшток столицы – видео
12:34 08.12.2023 (обновлено: 12:36 08.12.2023)
На окраине Тбилиси, в спальном районе Варкетили, установили самый высокий флагшток в столице Грузии, на котором развевается флаг страны. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как выглядит новая достопримечательность города
Высота флагштока – 55 метров. Работы по обустройству территории вокруг флагштока пока еще продолжаются. Они будут полностью завершены в 2024 году.