https://sputnik-georgia.ru/20231208/obschee-obrazovanie-v-gruzii-v-tsifrakh-284829867.html

Общее образование в Грузии в цифрах

Общее образование в Грузии в цифрах

Национальная служба статистики Грузии опубликовала данные об общеобразовательных учреждениях страны за 2023/2024 учебный год 08.12.2023, Sputnik Грузия

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Так, согласно данным “Сакстата”, в Грузии функционирует 2 086 школ, что на шесть школ меньше, чем в прошлом учебном году. По регионам больше всего школ находится в регионе Имерети (17,1% от общего количества общеобразовательных учреждений). Между тем больше всего школьников учится в Тбилиси (35,5% от общего количества учеников). Всего в стране 634,3 тысячи учеников.В 2023 году среднюю школу окончили 47 291 ученика, что на 4,1% больше по сравнению с прошлым годом.Более подробную информацию об общем образовании в Грузии вы узнаете в инфографике Sputnik Грузия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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