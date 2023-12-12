https://sputnik-georgia.ru/20231212/narodnye-primety-na-andreev-den-2023-chto-nelzya-delat-13-dekabrya-284894539.html

Народные приметы на Андреев день 2023: что нельзя делать 13 декабря?

Народные приметы на Андреев день 2023: что нельзя делать 13 декабря?

Апостола Андрея, прозванного Первозванным, православная церковь поминает 13 декабря 12.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-12T14:29+0400

2023-12-12T14:29+0400

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справки

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В народном календаре праздник называется Андреев день, или Андрей Зимний, с которым связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Андреев день и какие с ним связаны приметы, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать Нельзя в Андреев день есть пищу животного происхождения, так как 13 декабря продолжается Рождественский пост, который у православных начался 28 ноября. Венчаться в Андреев день нельзя, так как во время поста обряд венчания не проводят. Также нельзя 13 декабря отмечать шумные и веселые мероприятия, напиваться и предаваться чревоугодию. По народным приметам нельзя в Андреев день делать в доме уборку и рукодельничать. В Андреев день нельзя выходить из дома надолго, особенно, когда стемнеет. По приметам нечисть 13 декабря ходит по земле и можно попасть ей в лапы. Народные приметы В старину предстоящую погоду определяли по цвету огня в Андреев день. Например, ожидались заморозки, если огонь в печи был красный, а если белый – это верная примета, что скоро потеплеет. По народным приметам, если облака в Андреев день низко плывут по небу – значит скоро пойдет снег и ударят морозы. Ясный и морозный день 13 декабря указывает на то, что урожай в следующем году будет богатый, а если в Андреев день выпал снег – это примета, что до апреля он не растает. По приметам, если кошка 13 декабря умывается – значит в ближайшие дни будет морозно, но без осадков. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

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справки