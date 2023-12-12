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Провокационное видео с певицей: следственная служба Грузии начала расследование
Провокационное видео с певицей: следственная служба Грузии начала расследование
Главная цель певицы – найти и наказать создателей и распространителей видео 12.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-12T11:46+0400
2023-12-12T11:46+0400
2023-12-12T12:10+0400
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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Певица Баби Киркитадзе уже несколько часов находится на опросе в Специальной следственной службе по делу о посягательстве на тайну личной жизни артистки, сообщает телекомпания "Имеди". В начале декабря певица Баби Киркитадзе написала в соцсети, что в чатах рассылается некое фейковое видео с ее участием. По ее словам, в видео также звучит ее имя. Киркитадзе пообещала обратиться в правоохранителям с тем, чтобы найти создателей и распространителей. По информации Специальной следственной службы, будут проведены все необходимые следственные и процессуальные действия для обеспечения быстрого и объективного расследования."Одиннадцатого декабря 2023 года Специальная следственная служба начала расследование по факту незаконного изготовления и распространения в Интернете видеозаписи, связанной с Баби Киркитадзе, с признаками преступления, предусмотренного статьей 157 Уголовного кодекса Грузии (Посягательство на тайну личной жизни – ред.)", – говорится в заявлении. По информации СМИ, Киркитадзе не смогла прийти на опрос в пятницу, 8 декабря, по состоянию здоровья. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, происшествия, грузия, специальная следственная служба
новости, происшествия, грузия, специальная следственная служба
Провокационное видео с певицей: следственная служба Грузии начала расследование
11:46 12.12.2023 (обновлено: 12:10 12.12.2023)
Главная цель певицы – найти и наказать создателей и распространителей видео
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik.
Певица Баби Киркитадзе уже несколько часов находится на опросе в Специальной следственной службе по делу о посягательстве на тайну личной жизни артистки, сообщает телекомпания "Имеди
".
В начале декабря певица Баби Киркитадзе написала в соцсети, что в чатах рассылается некое фейковое видео с ее участием. По ее словам, в видео также звучит ее имя. Киркитадзе пообещала обратиться в правоохранителям с тем, чтобы найти создателей и распространителей.
"Моя главная цель и мотивация состоит в том, чтобы все, кто монтировал и придумал это видео, мы должны найти каждого распространителя. Они должны ощущать, что они виноваты и несут ответственность за все это. Уверена, что следственная структура будет задействована в полную силу, и вместе мы сможем максимально быстро установить всех виновных", – сказала Киркитадзе.
По информации Специальной следственной службы, будут проведены все необходимые следственные и процессуальные действия для обеспечения быстрого и объективного расследования.
"Одиннадцатого декабря 2023 года Специальная следственная служба начала расследование по факту незаконного изготовления и распространения в Интернете видеозаписи, связанной с Баби Киркитадзе, с признаками преступления, предусмотренного статьей 157 Уголовного кодекса Грузии (Посягательство на тайну личной жизни – ред.)", – говорится в заявлении.
По информации СМИ, Киркитадзе не смогла прийти на опрос в пятницу, 8 декабря, по состоянию здоровья.