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Курс лари на среду – 2,6734 GEL/$
Курс лари на среду – 2,6734 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,005 лари по отношению к доллару 13.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-13T09:20+0400
2023-12-13T09:20+0400
2023-12-13T09:20+0400
грузия
экономика
лари
национальный банк грузии
доллар
курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 13 декабря в размере 2,6784 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,005 лари по отношению к доллару.
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грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на среду – 2,6734 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,005 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 13 декабря в размере 2,6784 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,005 лари по отношению к доллару.