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Езда вслепую: сильный туман на трассе Рустави-Тбилиси – видео
Езда вслепую: сильный туман на трассе Рустави-Тбилиси – видео
Сильный туман в пригороде Тбилиси в направлении Рустави создал проблемы для водителей. Подробнее смотрите в видео Sputnik Грузия. 14.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-14T13:47+0400
2023-12-14T13:47+0400
2023-12-14T13:54+0400
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Рано утром на трассе между городами Рустави и Тбилиси была практически нулевая видимость. Некоторые водители разворачивали машины и возвращались обратно.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, рустави, дороги, грузинские дороги, машины и их водители, погода, погодные аномалии в мире, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, рустави, дороги, грузинские дороги, машины и их водители, погода, погодные аномалии в мире, видео
Езда вслепую: сильный туман на трассе Рустави-Тбилиси – видео
13:47 14.12.2023 (обновлено: 13:54 14.12.2023)
Сильный туман в пригороде Тбилиси в направлении Рустави создал проблемы для водителей. Подробнее смотрите в видео Sputnik Грузия.
Рано утром на трассе между городами Рустави и Тбилиси была практически нулевая видимость. Некоторые водители разворачивали машины и возвращались обратно.