https://sputnik-georgia.ru/20231214/ezda-vslepuyu-silnyy-tuman-na-trasse-rustavi-tbilisi---video-284946925.html

Езда вслепую: сильный туман на трассе Рустави-Тбилиси – видео

Езда вслепую: сильный туман на трассе Рустави-Тбилиси – видео

Сильный туман в пригороде Тбилиси в направлении Рустави создал проблемы для водителей. Подробнее смотрите в видео Sputnik Грузия. 14.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-14T13:47+0400

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Рано утром на трассе между городами Рустави и Тбилиси была практически нулевая видимость. Некоторые водители разворачивали машины и возвращались обратно.

рустави

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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, рустави, дороги, грузинские дороги, машины и их водители, погода, погодные аномалии в мире, видео