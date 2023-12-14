https://sputnik-georgia.ru/20231214/goroskop-na-2024-god-chto-sovetuyut-zvezdy-znakam-zodiaka-284944405.html

Гороскоп на 2024 год: что советуют звезды знакам зодиака?

Гороскоп на 2024 год: что советуют звезды знакам зодиака?

Скоро наступит Новый 2024 год, символом которого по восточному гороскопу станет Зеленый Деревянный Дракон – он начнет править 10 февраля 14.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-14T13:38+0400

2023-12-14T13:38+0400

2023-12-14T13:38+0400

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1c/263218424_0:79:2759:1631_1920x0_80_0_0_21f963b1ac6296c43b534babcff1e8cd.jpg

Дракон всем знакам зодиака сулит множество интересных событий, возможностей и важных решений, а заручившись благосклонностью хозяина, можно надеяться в наступающем году на благополучие. Что рекомендуют звезды знакам зодиака, какие советы следует учесть, чтобы не упустить свой шанс на удачу, читайте в Sputnik Грузия. Овен Овнам Дракон обещает удачный год, однако звезды советуют знаку зодиака быть предельно осторожным и тратить время только на те дела и проекты, которые действительно важны, чтобы сохранить успех. По гороскопу Овнов ждет успех и на любовном фронте, но астрологи предостерегают от обманов и пустых иллюзий. Звезды советуют знаку зодиака не перегружаться и укреплять иммунитет, так как возможны проблемы со здоровьем. Телец Тельцам звезды советуют посвятить 2024 год семье и в целом сфере отношений. По гороскопу финансовое положение знака зодиака в год Дракона улучшится, однако, чтобы прибыль полилась рекой, звезды советуют не жадничать и вкладывать средства в инвестиции. Личная жизнь налаживается – к середине года Тельцы встретят свою судьбу. Здоровье не будет подводить знак зодиака, однако звезды советуют опасаться несчастных случаев. Близнецы Близнецы смогут обрести в год Дракона личное счастье или укрепить отношения с партнером. Но, чтобы избежать возможных ошибок, звезды советуют знаку зодиака прислушаться к мнению близких людей. По гороскопу доходы Близнецов в 2024 году вырастут – знак зодиака сможет удачно вложить инвестиции и сделать крупные покупки. Здоровье Близнецов может ухудшиться – знаку зодиака особое внимание нужно уделить опорно-двигательному аппарату и зубам. Рак Раку Дракон сулит успех в профессиональной сфере – по гороскопу знаку зодиака придется по ходу дела перестраиваться, отодвигая личные дела на второй план. Новый источник доходов может появиться уже в середине 2024 года. Звезды советуют Раку воздержаться от бездумных покупок и начать копить, чтобы создавать прочную материальную базу. Одиноких представителей знака зодиака ждет судьбоносная встреча, и они обретут свое счастье. Серьезных проблем со здоровьем не предвидится. Лев Льва в год Дракона ожидает стремительное продвижение по карьерной лестнице. По гороскопу для знака зодиака 2024-й год – лучшее время для смены места работы или профессии. Звезды советуют Львам особое внимание уделить мелочам, чтобы ничего не упустить из виду. Льва в год Дракона ждут интересные знакомства и серьезные покупки, однако знак зодиака не должен забывать о планировании бюджета. Одиноких ждет головокружительный роман. Дева Девам год Дракона принесет много значительных событий – по гороскопу знак зодиака сможет добиться успеха как в карьере, так и в личной жизни. Девы в 2024 году смогут укрепить свое материальное положение, однако звезды советуют знаку зодиака в сомнительные предприятия не инвестировать, так как вложения оправданы не будут. Девам также нужно избегать стрессов и скандальных ситуаций, чтобы поберечь свою нервную систему. В любви Дев ждут приятные неожиданности, однако не исключены и разочарования. Весы Год Дракона для Весов будет полон возможностей и неожиданных поворотов – смена профессии, карьерный рост и так далее. Звезды советуют знаку зодиака стать более ответственным и собранным, а также научиться быстро принимать решения, чтобы вовремя разглядеть счастливые шансы судьбы и воспользоваться ими. По гороскопу в финансовом плане 2024 год может оказаться сложным, поэтому от крупных приобретений лучше воздержаться. Серьезные события знака зодиака ждут и в личной жизни – брак, развод или рождение детей. Скорпион Скорпионы в год Дракона будут готовы к изменениям и крупным событиям благодаря самостоятельности и умению адаптироваться. По гороскопу знак зодиака сможет улучшить свою жизнь, однако успех будет расти пропорционально приложенным усилиям. Звезды советуют Скорпионам не ввязываться в авантюрные операции с деньгами, чтобы избежать серьезных финансовых проблем. По гороскоу представители знака зодиака должны проявлять инициативу в знакомствах, чтобы любовная тема раскрылась. Стрелец Год Дракона для Стрельцов обещает стать очень удачным и определит жизнь знака зодиака на многие годы вперед. По гороскопу год Дракона будет полон возможностей для общения, деловых партнерств, дружбы и любви, поэтому Стрельцам нужно действовать активно и брать на себя ответственность, чтобы не упустить шанс достичь успеха. Одинокие Стрельцы встретят свою половинку, но отношения простыми не будут. У знака зодиака проблем со здоровьем в 2024 году не будет, однако звезды советуют не перегружаться и иногда отдыхать. Козерог Год Дракона станет для Козерога годом прорыва и самооткрытия – по гороскопу знак зодиака сможет найти себя в новых проектах, хобби или любовных отношениях. Звезды советуют представителям знака зодиака в год Дракона больше путешествовать, искать вдохновения и новые источники дохода. Велики шансы улучшить финансовое положение, главное – трудиться, не снижая рабочего темпа. В то же время звезды советуют Козерогам не игнорировать отпуск, чтобы исключить обострение воспалительных заболеваний. Водолей Водолеев в год Дракона ждет успех во всех сферах жизни – звезды советуют знаку зодиака проявлять в 2024 году максимальную активность. По гороскопу, чтобы добиться успеха в год Дракона, Водолею следует объединить любовь к свободе со стратегическим планированием. Творческая энергия знака зодиака в сочетании с бурным темпераментом Дракона может привести к великолепным результатам в карьере, духовном росте и любви. На здоровье Водолеям жаловаться не придется, однако звезды советуют знаку зодиака поберечь сердце и сосуды и воздержаться от алкоголя. Рыбы У Рыб в год Дракона появится уверенность и сила – по гороскопу знак зодиака в 2024 году, преодолев страхи, станет более решительным, что поможет решить давно назревшие проблемы. Рыбы в год Дракона смогут заложить основу для собственного роста и благополучия, что в долгосрочной перспективе благоприятно отразится на жизни, самочувствии и даже внешности знака зодиака. В целом звезды советуют представителям знака зодиака в 2024 году больше путешествовать и найти новые увлечения. Материал подготовлен на основе открытых источников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

справки