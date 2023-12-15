https://sputnik-georgia.ru/20231215/gruziyu-ne-primut-v-evrosoyuz-schitaet-rossiyskiy-ekspert-284970162.html

Грузию не примут в Евросоюз, считает российский эксперт

Грузию не примут в Евросоюз, считает российский эксперт

В программе "Категорически с Гоблином" обозреватель и политолог в студии "Sputnik на русском" рассказал о присвоении Евросоюзом статуса кандидата для Грузии 15.12.2023, Sputnik Грузия

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Популярный ведущий Гоблин в своем еженедельном обзоре среди различных политических тем затронул и вопрос Грузии.

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