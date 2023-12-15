https://sputnik-georgia.ru/20231215/v-peshekhodnom-tonnele-tbilisskogo-metro-obvalilas-shtukaturka-284965239.html

В пешеходном тоннеле Тбилисского метро обвалилась штукатурка

В пешеходном тоннеле Тбилисского метро обвалилась штукатурка

После расчистки территории будут проведены ремонтные работы 15.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Несколько часов назад обвалилась штукатурка в пешеходном тоннеле, ведущем к станции метро "Самгори", и сейчас сотрудники Тбилисской транспортной компании расчищают территорию, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе ведомства. По информации пресс-службы, обвалилась небольшая часть штукатурки, и в результате инцидента никто не пострадал. Кроме того, обвал штукатурки не создал помехи работе метро, отметили в компании. После того, как территорию расчистят, будут запланированы ремонтные работы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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