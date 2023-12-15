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В пешеходном тоннеле Тбилисского метро обвалилась штукатурка
В пешеходном тоннеле Тбилисского метро обвалилась штукатурка
После расчистки территории будут проведены ремонтные работы 15.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-15T11:25+0400
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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Несколько часов назад обвалилась штукатурка в пешеходном тоннеле, ведущем к станции метро "Самгори", и сейчас сотрудники Тбилисской транспортной компании расчищают территорию, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе ведомства. По информации пресс-службы, обвалилась небольшая часть штукатурки, и в результате инцидента никто не пострадал. Кроме того, обвал штукатурки не создал помехи работе метро, отметили в компании. После того, как территорию расчистят, будут запланированы ремонтные работы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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В пешеходном тоннеле Тбилисского метро обвалилась штукатурка
11:25 15.12.2023 (обновлено: 11:26 15.12.2023)
После расчистки территории будут проведены ремонтные работы
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Несколько часов назад обвалилась штукатурка в пешеходном тоннеле, ведущем к станции метро "Самгори", и сейчас сотрудники Тбилисской транспортной компании расчищают территорию, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе ведомства.
По информации пресс-службы, обвалилась небольшая часть штукатурки, и в результате инцидента никто не пострадал.
Кроме того, обвал штукатурки не создал помехи работе метро, отметили в компании.
После того, как территорию расчистят, будут запланированы ремонтные работы.