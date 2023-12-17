Санта-дайвер, кенийские студенты и солнечная электростанция в пустыне – лучшие фото недели

Сотрудники службы экстренного реагирования работают на месте обрушения здания в Нью-Йорке.
Сотрудники службы экстренного реагирования работают на месте обрушения здания в Нью-Йорке.
София Бутелла на премьере фильма "Мятежная Луна. Часть первая: Дитя огня".
София Бутелла на премьере фильма "Мятежная Луна. Часть первая: Дитя огня".
Кенийские студенты во время празднования 60-летия независимости Кении.
Кенийские студенты во время празднования 60-летия независимости Кении.
Празднование Дня святой Лючии в евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины в Санкт-Петербурге.
Празднование Дня святой Лючии в евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины в Санкт-Петербурге.
Беженцы рохинджа на пляже в Лавеенге, в индонезийской провинции Ачех.
Беженцы рохинджа на пляже в Лавеенге, в индонезийской провинции Ачех.
Накануне открытия выставки и аукциона "Легенда Голливуда" в Калифорнии.
Накануне открытия выставки и аукциона "Легенда Голливуда" в Калифорнии.
Строительство новой солнечной элекстростанции в пустыне Нинся Тенгэр в северном регионе Китая.
Строительство новой солнечной элекстростанции в пустыне Нинся Тенгэр в северном регионе Китая.
Выступление Сабрины Карпентер на концерте в Нью-Йорке.
Выступление Сабрины Карпентер на концерте в Нью-Йорке.
Показ одежды работы ставропольских студентов-дизайнеров.
Показ одежды работы ставропольских студентов-дизайнеров.
Дайвер, одетый в костюм Санта-Клауса, плавает с рыбками в аквариуме в Токио.
Дайвер, одетый в костюм Санта-Клауса, плавает с рыбками в аквариуме в Токио.
Вид с высоты птичьего полета на базилику Гваделупе в Мехико.
Вид с высоты птичьего полета на базилику Гваделупе в Мехико.
Модели представляют коллекцию литовского дизайнера Юозаса Статкявичюса сезона весна-лето 2024 от кутюр в Вильнюсе.
Модели представляют коллекцию литовского дизайнера Юозаса Статкявичюса сезона весна-лето 2024 от кутюр в Вильнюсе.
Дикие утки на Енисее в Красноярске.
Девушки делают селфи во время ежегодного парада SantaCon в Гонконге.
Девушки делают селфи во время ежегодного парада SantaCon в Гонконге.
Люди купаются на пляже Бонди во время сильной жары в Австралии.
Люди купаются на пляже Бонди во время сильной жары в Австралии.
Высотные строения Кувейта, окутанные облаками.
Высотные строения Кувейта, окутанные облаками.