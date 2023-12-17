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Санта-дайвер, кенийские студенты и солнечная электростанция в пустыне – лучшие фото недели
Санта-дайвер, кенийские студенты и солнечная электростанция в пустыне – лучшие фото недели
Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств 17.12.2023, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, новости в фотографиях, фотоленты, в мире
фото, мультимедиа, новости в фотографиях, фотоленты, в мире

Санта-дайвер, кенийские студенты и солнечная электростанция в пустыне – лучшие фото недели

10:17 17.12.2023 (обновлено: 11:03 17.12.2023)
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Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств
© AP Photo / Yuki Iwamura

Сотрудники службы экстренного реагирования работают на месте обрушения здания в Нью-Йорке.

Сотрудники службы экстренного реагирования работают на месте обрушения здания в Нью-Йорке. - Sputnik Грузия
1/16
© AP Photo / Yuki Iwamura

Сотрудники службы экстренного реагирования работают на месте обрушения здания в Нью-Йорке.

© AP Photo / Invision/Jordan Strauss

София Бутелла на премьере фильма "Мятежная Луна. Часть первая: Дитя огня".

София Бутелла на премьере фильма &quot;Мятежная Луна. Часть первая: Дитя огня&quot;. - Sputnik Грузия
2/16
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss

София Бутелла на премьере фильма "Мятежная Луна. Часть первая: Дитя огня".

© AFP 2023 / Luis Tato

Кенийские студенты во время празднования 60-летия независимости Кении.

Кенийские студенты во время празднования 60-летия независимости Кении. - Sputnik Грузия
3/16
© AFP 2023 / Luis Tato

Кенийские студенты во время празднования 60-летия независимости Кении.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky

Празднование Дня святой Лючии в евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины в Санкт-Петербурге.

Празднование Дня святой Лючии в евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины в Санкт-Петербурге. - Sputnik Грузия
4/16
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

Празднование Дня святой Лючии в евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины в Санкт-Петербурге.

© AFP 2023 / Chaideer Mahyuddin

Беженцы рохинджа на пляже в Лавеенге, в индонезийской провинции Ачех.

Беженцы рохинджа на пляже в Лавеенге, в индонезийской провинции Ачех. - Sputnik Грузия
5/16
© AFP 2023 / Chaideer Mahyuddin

Беженцы рохинджа на пляже в Лавеенге, в индонезийской провинции Ачех.

© AFP 2023 / Valerie Macon

Накануне открытия выставки и аукциона "Легенда Голливуда" в Калифорнии.

Накануне открытия выставки и аукциона &quot;Легенда Голливуда&quot; в Калифорнии. - Sputnik Грузия
6/16
© AFP 2023 / Valerie Macon

Накануне открытия выставки и аукциона "Легенда Голливуда" в Калифорнии.

© AFP 2023 / Stringer

Строительство новой солнечной элекстростанции в пустыне Нинся Тенгэр в северном регионе Китая.

Строительство новой солнечной элекстростанции в пустыне Нинся Тенгэр в северном регионе Китая. - Sputnik Грузия
7/16
© AFP 2023 / Stringer

Строительство новой солнечной элекстростанции в пустыне Нинся Тенгэр в северном регионе Китая.

© AP Photo / Charles Sykes/Invision

Выступление Сабрины Карпентер на концерте в Нью-Йорке.

Выступление Сабрины Карпентер на концерте в Нью-Йорке. - Sputnik Грузия
8/16
© AP Photo / Charles Sykes/Invision

Выступление Сабрины Карпентер на концерте в Нью-Йорке.

© photo: Sputnik / Evgeny Biyatov / Перейти в фотобанк

Показ одежды работы ставропольских студентов-дизайнеров.

Показ одежды работы ставропольских студентов-дизайнеров. - Sputnik Грузия
9/16
© photo: Sputnik / Evgeny Biyatov
/
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Показ одежды работы ставропольских студентов-дизайнеров.

© AFP 2023 / Kazuhiro Nogi

Дайвер, одетый в костюм Санта-Клауса, плавает с рыбками в аквариуме в Токио.

Дайвер, одетый в костюм Санта-Клауса, плавает с рыбками в аквариуме в Токио. - Sputnik Грузия
10/16
© AFP 2023 / Kazuhiro Nogi

Дайвер, одетый в костюм Санта-Клауса, плавает с рыбками в аквариуме в Токио.

© AFP 2023 / Alfredo Estrella

Вид с высоты птичьего полета на базилику Гваделупе в Мехико.

Вид с высоты птичьего полета на базилику Гваделупе в Мехико. - Sputnik Грузия
11/16
© AFP 2023 / Alfredo Estrella

Вид с высоты птичьего полета на базилику Гваделупе в Мехико.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis

Модели представляют коллекцию литовского дизайнера Юозаса Статкявичюса сезона весна-лето 2024 от кутюр в Вильнюсе.

Модели представляют коллекцию литовского дизайнера Юозаса Статкявичюса сезона весна-лето 2024 от кутюр в Вильнюсе. - Sputnik Грузия
12/16
© AP Photo / Mindaugas Kulbis

Модели представляют коллекцию литовского дизайнера Юозаса Статкявичюса сезона весна-лето 2024 от кутюр в Вильнюсе.

© photo: Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанк

Дикие утки на Енисее в Красноярске.

Дикие утки на Енисее в Красноярске. - Sputnik Грузия
13/16
© photo: Sputnik / Ilya Naymushin
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Дикие утки на Енисее в Красноярске.

© AFP 2023 / Peter Parks

Девушки делают селфи во время ежегодного парада SantaCon в Гонконге.

Девушки делают селфи во время ежегодного парада SantaCon в Гонконге. - Sputnik Грузия
14/16
© AFP 2023 / Peter Parks

Девушки делают селфи во время ежегодного парада SantaCon в Гонконге.

© AP Photo / Mark Baker

Люди купаются на пляже Бонди во время сильной жары в Австралии.

Люди купаются на пляже Бонди во время сильной жары в Австралии. - Sputnik Грузия
15/16
© AP Photo / Mark Baker

Люди купаются на пляже Бонди во время сильной жары в Австралии.

© AFP 2023 / Yasser Al-Zayyat

Высотные строения Кувейта, окутанные облаками.

Высотные строения Кувейта, окутанные облаками. - Sputnik Грузия
16/16
© AFP 2023 / Yasser Al-Zayyat

Высотные строения Кувейта, окутанные облаками.

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