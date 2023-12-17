https://sputnik-georgia.ru/20231217/v-gruzii-vveli-pravila-prodazh-strakhovykh-paketov-cherez-internet-284996790.html

В Грузии ввели правила продаж страховых пакетов через Интернет

В Грузии ввели правила продаж страховых пакетов через Интернет

Среди прочего страховые компании обязаны нести ответственность за сохранность всех операций, связанных с заключением соглашения 17.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-17T09:00+0400

2023-12-17T09:00+0400

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Страховые компании отныне будут нести полную ответственность за информацию о страховых пакетах, размещаемую на сайтах третьих лиц от их лица, соответствующие правила утверждены Службой государственного надзора за страховой деятельности. Информация о страховых пакетах в Интернете должна давать возможность сделать пользователю информированный выбор и соответствовать всем правилам, действующим при очной продаже пакета. В Грузии принят обновленный закон о туризме – главные новшества>>Кроме того, страховые компании должны будут обеспечивать надежность и безопасность всех цифровых пространств и соблюдать правила конфиденциальности данных, безопасность систем оплат, сохранность всех операций, связанных с заключением соглашения. При этом при продаже или заключении соглашения посредством альтернативных сайтов, все требования о данных и соглашении должны быть соблюдены. А также страховые компании при продаже цифрового полиса должны выдавать полис, заверенный квалифицированной электронной подписью или электронным штампом. Кроме того, при продаже и рекламе через альтернативные ресурсы агенты и компания обязаны давать ссылку на сайт страховой компании и четко указывать о том, что речь идет о продукте страхования. Согласно правилам, в случае спора страховая компания, а не покупатель, должна доказывать факт продажи полиса через Интернет. При этом все санкции, действующие на нарушение правил страхования, очно распространятся на интернет-продажи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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