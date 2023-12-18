https://sputnik-georgia.ru/20231218/verkhniy-lars-segodnya-proezda-ozhidayut-bolee-24-tysyachi-gruzovikov-285044303.html

"Верхний Ларс" сегодня: проезда ожидают более 2,4 тысячи грузовиков

"Верхний Ларс" сегодня: проезда ожидают более 2,4 тысячи грузовиков

Зимой из-за непогоды на российско-грузинской границе образуются пробки 18.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-18T16:39+0400

2023-12-18T16:39+0400

2023-12-18T16:39+0400

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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Более 2,4 тысячи грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", которая была закрыта из-за погодных условий, говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.Проезд был закрыт для автомобилей с прицепом и полуприцепом из-за высокой опасности схода лавин вечером 17 декабря и вновь открыт утром 18 декабря.Движение данного автотранспорта было запрещено на участке Коби-Гудаури трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией открыта для большегрузов>>Всего с российской стороны въезда в Грузию в субботу вечером ожидают 2 472 грузовых автомобиля.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, погода, общество, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге