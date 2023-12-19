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Число внутренних туристов в Грузии растет – данные статистики
Число внутренних туристов в Грузии растет – данные статистики
В основном жители Грузии путешествовали по стране для того, чтобы посетить родственников и друзей 19.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-19T09:01+0400
2023-12-19T09:01+0400
туризм
грузия
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статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии в третьем квартале 2023 года выросло на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, за отчетный период в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 405 тысяч жителей страны, которые осуществили 1 766,7 тысячи поездок в другие населенные пункты, из которых туристическими были 822,2 тысячи.Основная часть местных жителей, путешествующих по Грузии, это граждане от 31 до 50 лет, они составили 35,7% от общего числа. При этом главным направлением был Тбилиси, на втором месте – регион Имерети, на третьем – Аджария.Куда ездили и сколько тратили местные туристыВ третьем квартале 2023 году чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам. Также частыми были поездки на шопинг и на лечение.Среднемесячные расходы внутренних туристов в третьем квартале 2023 года составили 366,2 миллиона лари, что на 5,8% больше, чем в июле-сентября 2022 года. При этом средние расходы одного человека сократились на 11,9% и составили 207,3 лари.В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт.Среди внутренних туристов 55,3% составляют женщины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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туризм, грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
туризм, грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Число внутренних туристов в Грузии растет – данные статистики

09:01 19.12.2023
© photo: Sputnik / StringerМонастырь Джвари: куда не иссякает поток туристов
Монастырь Джвари: куда не иссякает поток туристов - Sputnik Грузия, 1920, 19.12.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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В основном жители Грузии путешествовали по стране для того, чтобы посетить родственников и друзей
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии в третьем квартале 2023 года выросло на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
По данным ведомства, за отчетный период в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 405 тысяч жителей страны, которые осуществили 1 766,7 тысячи поездок в другие населенные пункты, из которых туристическими были 822,2 тысячи.
Основная часть местных жителей, путешествующих по Грузии, это граждане от 31 до 50 лет, они составили 35,7% от общего числа. При этом главным направлением был Тбилиси, на втором месте – регион Имерети, на третьем – Аджария.

Куда ездили и сколько тратили местные туристы

В третьем квартале 2023 году чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам. Также частыми были поездки на шопинг и на лечение.
Цели визитов туристов-резидентов в Грузии – среднемесячные показатели

Цель визита

Число визитов, тысячи

Доля в общем числе визитов, %

Визит к родственникам и друзьям

772,1

43,7

Шопинг

305,5

17,3

Отдых и развлечения

291,9

16,5

Посещение второго дома

168,7

9,6

Лечение

144,7

8,2

Профдеятельность

36,4

2,1

Другое

47,5

2,7

Среднемесячные расходы внутренних туристов в третьем квартале 2023 года составили 366,2 миллиона лари, что на 5,8% больше, чем в июле-сентября 2022 года. При этом средние расходы одного человека сократились на 11,9% и составили 207,3 лари.
В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт.
Траты жителей Грузии как туристов (среднемесячные показатели)

Виды расходов

Расходы, млн лари

Расходы за визит, лари

Еда и напитки

122,1

63,5

Шопинг

108,5

61,4

Транспорт

70,7

40,0

Размещение

34,4

19,5

Развлечения

5,5

3,1

Другое

35,0

19,8

Среди внутренних туристов 55,3% составляют женщины.
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