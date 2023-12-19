https://sputnik-georgia.ru/20231219/chislo-vnutrennikh-turistov-v-gruzii-rastet--dannye-statistiki-285055722.html

Число внутренних туристов в Грузии растет – данные статистики

Число внутренних туристов в Грузии растет – данные статистики

В основном жители Грузии путешествовали по стране для того, чтобы посетить родственников и друзей 19.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-19T09:01+0400

2023-12-19T09:01+0400

2023-12-19T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии в третьем квартале 2023 года выросло на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, за отчетный период в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 405 тысяч жителей страны, которые осуществили 1 766,7 тысячи поездок в другие населенные пункты, из которых туристическими были 822,2 тысячи.Основная часть местных жителей, путешествующих по Грузии, это граждане от 31 до 50 лет, они составили 35,7% от общего числа. При этом главным направлением был Тбилиси, на втором месте – регион Имерети, на третьем – Аджария.Куда ездили и сколько тратили местные туристыВ третьем квартале 2023 году чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам. Также частыми были поездки на шопинг и на лечение.Среднемесячные расходы внутренних туристов в третьем квартале 2023 года составили 366,2 миллиона лари, что на 5,8% больше, чем в июле-сентября 2022 года. При этом средние расходы одного человека сократились на 11,9% и составили 207,3 лари.В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт.Среди внутренних туристов 55,3% составляют женщины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"