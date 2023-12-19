https://sputnik-georgia.ru/20231219/chislo-vnutrennikh-turistov-v-gruzii-rastet--dannye-statistiki-285055722.html
Число внутренних туристов в Грузии растет – данные статистики
Число внутренних туристов в Грузии растет – данные статистики
В основном жители Грузии путешествовали по стране для того, чтобы посетить родственников и друзей 19.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-19T09:01+0400
2023-12-19T09:01+0400
2023-12-19T09:01+0400
туризм
грузия
новости
экономика
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/0e/277660630_0:214:3078:1945_1920x0_80_0_0_edea6c05471cabb5060e8b57d9098bdb.jpg
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии в третьем квартале 2023 года выросло на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, за отчетный период в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 405 тысяч жителей страны, которые осуществили 1 766,7 тысячи поездок в другие населенные пункты, из которых туристическими были 822,2 тысячи.Основная часть местных жителей, путешествующих по Грузии, это граждане от 31 до 50 лет, они составили 35,7% от общего числа. При этом главным направлением был Тбилиси, на втором месте – регион Имерети, на третьем – Аджария.Куда ездили и сколько тратили местные туристыВ третьем квартале 2023 году чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам. Также частыми были поездки на шопинг и на лечение.Среднемесячные расходы внутренних туристов в третьем квартале 2023 года составили 366,2 миллиона лари, что на 5,8% больше, чем в июле-сентября 2022 года. При этом средние расходы одного человека сократились на 11,9% и составили 207,3 лари.В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт.Среди внутренних туристов 55,3% составляют женщины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/0e/277660630_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_b0a768308ef5222ad353dbc80cc7109c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
туризм, грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
туризм, грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Число внутренних туристов в Грузии растет – данные статистики
В основном жители Грузии путешествовали по стране для того, чтобы посетить родственников и друзей
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии в третьем квартале 2023 года выросло на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
По данным ведомства, за отчетный период в среднем в месяц по Грузии путешествовали 1 405 тысяч жителей страны, которые осуществили 1 766,7 тысячи поездок в другие населенные пункты, из которых туристическими были 822,2 тысячи.
Основная часть местных жителей, путешествующих по Грузии, это граждане от 31 до 50 лет, они составили 35,7% от общего числа. При этом главным направлением был Тбилиси, на втором месте – регион Имерети, на третьем – Аджария.
Куда ездили и сколько тратили местные туристы
В третьем квартале 2023 году чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам. Также частыми были поездки на шопинг и на лечение.
Цели визитов туристов-резидентов в Грузии – среднемесячные показатели
Цель визита
Число визитов, тысячи
Доля в общем числе визитов, %
Визит к родственникам и друзьям
772,1
43,7
Шопинг
305,5
17,3
Отдых и развлечения
291,9
16,5
Посещение второго дома
168,7
9,6
Лечение
144,7
8,2
Профдеятельность
36,4
2,1
Другое
47,5
2,7
Среднемесячные расходы внутренних туристов в третьем квартале 2023 года составили 366,2 миллиона лари, что на 5,8% больше, чем в июле-сентября 2022 года. При этом средние расходы одного человека сократились на 11,9% и составили 207,3 лари.
В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, еду и транспорт.
Траты жителей Грузии как туристов (среднемесячные показатели)
Виды расходов
Расходы, млн лари
Расходы за визит, лари
Еда и напитки
122,1
63,5
Шопинг
108,5
61,4
Транспорт
70,7
40,0
Размещение
34,4
19,5
Развлечения
5,5
3,1
Другое
35,0
19,8
Среди внутренних туристов 55,3% составляют женщины.