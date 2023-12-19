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Премьер Грузии поздравил госслужащих с профессиональным днем
Премьер Грузии поздравил госслужащих с профессиональным днем
Глава правительства пожелал госработникам дальнейших успехов во благо страны и народа 19.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-19T15:08+0400
2023-12-19T15:08+0400
2023-12-19T15:08+0400
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новости
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ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил государственных работников с профессиональным днем и поблагодарил за службу, говорится в сообщении главы правительства в соцсети. Профессиональный день государственного работника в Грузии отмечается с 2017 года. Главная цель этого дня – выделить значение профессии госработника.По словам Гарибашвили, он особенно ценит труд госработников в процессе интеграции в ЕС, что стало предпосылкой в историческом успехе страны – приобретении статуса кандидата в ЕС. Глава правительства пожелал госработникам дальнейших успехов во благо страны и народа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили
грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили
Премьер Грузии поздравил госслужащих с профессиональным днем
Глава правительства пожелал госработникам дальнейших успехов во благо страны и народа
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил государственных работников с профессиональным днем и поблагодарил за службу, говорится в сообщении главы правительства в соцсети.
Профессиональный день государственного работника в Грузии отмечается с 2017 года. Главная цель этого дня – выделить значение профессии госработника.
"Вы вносите бесценный вклад в развитие демократических институтов Грузии, продвижение экономики, прогресс социальных или внешнеполитических направлений", – говорится в сообщении Гарибашвили.
По словам Гарибашвили, он особенно ценит труд госработников в процессе интеграции в ЕС, что стало предпосылкой в историческом успехе страны – приобретении статуса кандидата в ЕС.
Глава правительства пожелал госработникам дальнейших успехов во благо страны и народа.