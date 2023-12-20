https://sputnik-georgia.ru/20231220/chto-nelzya-delat-na-zimnee-solntsestoyanie-2023-narodnye-primety-prazdnika-285091057.html

Что нельзя делать на зимнее солнцестояние 2023? Народные приметы праздника

Что нельзя делать на зимнее солнцестояние 2023? Народные приметы праздника

Зимнее солнцестояния, которое в 2023 году наступит 22 декабря в 07:27 по тбилисскому времени, с античных времен имеет огромное мистическое значение для всех... 20.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-20T13:03+0400

2023-12-20T13:03+0400

2023-12-20T13:57+0400

справки

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Что нельзя делать на зимнее солнцестояние: о народных приметах, связанных с этим мистическим днем, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя зимнее солнцестояние встречать в неубранном доме или делать уборку в помещении в этот день, чтобы избежать в грядущем году неприятностей, поэтому убирали дом до наступления астрономической зимы. Нельзя в зимнее солнцестояние участвовать в массовых и шумных вечеринках, а также есть жирную пищу и напиваться – это плохая примета, привлекающая злые силы и неприятности. День зимнего солнцестояния нельзя встречать со старыми долгами – по приметам долги нужно вернуть до наступления астрономической зимы, чтобы избежать неудач. По народным приметам нельзя в зимнее солнцестояние жадничать – скупых ждет неудача и безденежье. Нельзя зимнее солнцестояние встречать в одиночестве или в плохом настроении – по приметам весь год можно провести в одиночестве и проплакать. Народные приметы По народным приметам погода в новый год будет точно такой же, как и на зимнее солнцестояние. Весна ожидается ранней, если на зимнее солнцестояние с утра пасмурно, а если пасмурно и в полдень – это примета, что весна для сельского хозяйства будет удачной. Ожидается богатый урожай зерновых, если на деревьях в день зимнего солнцестояния будет иней, а если 22 декабря пойдет снег – это верная примета, что ягод и грибов в следующем году будет много. По народным приметам, если на зимнее солнцестояние подымится ветер, его направление не изменится до дня весеннего равноденствия. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки