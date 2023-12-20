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https://sputnik-georgia.ru/20231220/chto-nelzya-delat-na-zimnee-solntsestoyanie-2023-narodnye-primety-prazdnika-285091057.html
Что нельзя делать на зимнее солнцестояние 2023? Народные приметы праздника
Что нельзя делать на зимнее солнцестояние 2023? Народные приметы праздника
Зимнее солнцестояния, которое в 2023 году наступит 22 декабря в 07:27 по тбилисскому времени, с античных времен имеет огромное мистическое значение для всех... 20.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-20T13:03+0400
2023-12-20T13:57+0400
справки
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Что нельзя делать на зимнее солнцестояние: о народных приметах, связанных с этим мистическим днем, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя зимнее солнцестояние встречать в неубранном доме или делать уборку в помещении в этот день, чтобы избежать в грядущем году неприятностей, поэтому убирали дом до наступления астрономической зимы. Нельзя в зимнее солнцестояние участвовать в массовых и шумных вечеринках, а также есть жирную пищу и напиваться – это плохая примета, привлекающая злые силы и неприятности. День зимнего солнцестояния нельзя встречать со старыми долгами – по приметам долги нужно вернуть до наступления астрономической зимы, чтобы избежать неудач. По народным приметам нельзя в зимнее солнцестояние жадничать – скупых ждет неудача и безденежье. Нельзя зимнее солнцестояние встречать в одиночестве или в плохом настроении – по приметам весь год можно провести в одиночестве и проплакать. Народные приметы По народным приметам погода в новый год будет точно такой же, как и на зимнее солнцестояние. Весна ожидается ранней, если на зимнее солнцестояние с утра пасмурно, а если пасмурно и в полдень – это примета, что весна для сельского хозяйства будет удачной. Ожидается богатый урожай зерновых, если на деревьях в день зимнего солнцестояния будет иней, а если 22 декабря пойдет снег – это верная примета, что ягод и грибов в следующем году будет много. По народным приметам, если на зимнее солнцестояние подымится ветер, его направление не изменится до дня весеннего равноденствия. Материал подготовлен на основе открытых источников.
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Лиза Офман
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MIA „Rosiya Segodnya“
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справки
справки

Что нельзя делать на зимнее солнцестояние 2023? Народные приметы праздника

13:03 20.12.2023 (обновлено: 13:57 20.12.2023)
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкЧастичное солнечное затмение, наблюдаемое в Москве
Частичное солнечное затмение, наблюдаемое в Москве - Sputnik Грузия, 1920, 20.12.2023
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Колумнист Sputnik Лиза Офман - Sputnik Грузия
Лиза Офман
Все материалы
Зимнее солнцестояния, которое в 2023 году наступит 22 декабря в 07:27 по тбилисскому времени, с античных времен имеет огромное мистическое значение для всех народов, поэтому с ним связано много примет и запретов
Что нельзя делать на зимнее солнцестояние: о народных приметах, связанных с этим мистическим днем, читайте в Sputnik Грузия.

Что нельзя делать

По народным приметам нельзя зимнее солнцестояние встречать в неубранном доме или делать уборку в помещении в этот день, чтобы избежать в грядущем году неприятностей, поэтому убирали дом до наступления астрономической зимы.
Нельзя в зимнее солнцестояние участвовать в массовых и шумных вечеринках, а также есть жирную пищу и напиваться – это плохая примета, привлекающая злые силы и неприятности.
День зимнего солнцестояния нельзя встречать со старыми долгами – по приметам долги нужно вернуть до наступления астрономической зимы, чтобы избежать неудач.
По народным приметам нельзя в зимнее солнцестояние жадничать – скупых ждет неудача и безденежье.
Нельзя зимнее солнцестояние встречать в одиночестве или в плохом настроении – по приметам весь год можно провести в одиночестве и проплакать.

Народные приметы

По народным приметам погода в новый год будет точно такой же, как и на зимнее солнцестояние.
Весна ожидается ранней, если на зимнее солнцестояние с утра пасмурно, а если пасмурно и в полдень – это примета, что весна для сельского хозяйства будет удачной.
Ожидается богатый урожай зерновых, если на деревьях в день зимнего солнцестояния будет иней, а если 22 декабря пойдет снег – это верная примета, что ягод и грибов в следующем году будет много.
По народным приметам, если на зимнее солнцестояние подымится ветер, его направление не изменится до дня весеннего равноденствия.
Материал подготовлен на основе открытых источников.
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