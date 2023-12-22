https://sputnik-georgia.ru/20231222/obezyan-snova-budut-otpravlyat-v-kosmos-285148773.html
Обезьян снова будут отправлять в космос?
Обезьян снова будут отправлять в космос?
Обезьяны летали в космос с 1973 по 1996 годы 22.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-22T12:45+0400
2023-12-22T12:45+0400
2023-12-22T13:32+0400
в мире
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0f/252588132_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9a409b2d68e35aa1a69d14ebdbb456f0.jpg
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Не исключено, что российские ученые вернутся к полетам в космос обезьян, интерес к этому есть, заявил директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.Институт сейчас работает с обезьянами: их используют для решения задач радиобиологической безопасности, что нужно для перспективных космические полетов, отметил он.Обезьяны летали в космос по программе "Бион", с 1973 по 1996 годы на орбиту были запущены 11 спутников с растениями и животными на борту, в том числе с крысами и обезьянами. В 21 веке программа была возобновлена, в 2013 году состоялся полет модернизированного "Биона-М", а в июле 2024 года ожидается полет аппарата "Бион-М2". В этих аппаратах обезьян не было, летали мыши и насекомые, а также растения и микроорганизмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0f/252588132_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_65e7e878e74b14959bd3e84800e3cf62.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, россия
Обезьян снова будут отправлять в космос?
12:45 22.12.2023 (обновлено: 13:32 22.12.2023)
Обезьяны летали в космос с 1973 по 1996 годы
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Не исключено, что российские ученые вернутся к полетам в космос обезьян, интерес к этому есть, заявил директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.
"Интерес такой есть. Но в практическом аспекте это пока не обсуждается. Дело в том, что отказ от полетов обезьян был связан с определенными биоэтическими соображениями, которые в тот момент возобладали. Поэтому возврат к этой программе, это некая определенная должна быть работа, обоснование. Хотя мы не исключаем в дальнейшем такой возможности", – сказал Орлов на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Институт сейчас работает с обезьянами: их используют для решения задач радиобиологической безопасности, что нужно для перспективных космические полетов, отметил он.
Обезьяны летали в космос по программе "Бион", с 1973 по 1996 годы на орбиту были запущены 11 спутников с растениями и животными на борту, в том числе с крысами и обезьянами.
В 21 веке программа была возобновлена, в 2013 году состоялся полет модернизированного "Биона-М", а в июле 2024 года ожидается полет аппарата "Бион-М2". В этих аппаратах обезьян не было, летали мыши и насекомые, а также растения и микроорганизмы.