https://sputnik-georgia.ru/20231222/obezyan-snova-budut-otpravlyat-v-kosmos-285148773.html

Обезьян снова будут отправлять в космос?

Обезьян снова будут отправлять в космос?

Обезьяны летали в космос с 1973 по 1996 годы 22.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-22T12:45+0400

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Не исключено, что российские ученые вернутся к полетам в космос обезьян, интерес к этому есть, заявил директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.Институт сейчас работает с обезьянами: их используют для решения задач радиобиологической безопасности, что нужно для перспективных космические полетов, отметил он.Обезьяны летали в космос по программе "Бион", с 1973 по 1996 годы на орбиту были запущены 11 спутников с растениями и животными на борту, в том числе с крысами и обезьянами. В 21 веке программа была возобновлена, в 2013 году состоялся полет модернизированного "Биона-М", а в июле 2024 года ожидается полет аппарата "Бион-М2". В этих аппаратах обезьян не было, летали мыши и насекомые, а также растения и микроорганизмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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