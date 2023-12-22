https://sputnik-georgia.ru/20231222/verkhniy-lars-segodnya-kakie-ogranicheniya-vvedeny-na-doroge-k-granitse-s-rossiey-285142748.html

Верхний Ларс сегодня: какие ограничения введены на дороге к границе с Россией

Верхний Ларс сегодня: какие ограничения введены на дороге к границе с Россией

Ограничения на т. н. Военно-Грузинской дороге введены из-за снегопада и гололеда 22.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на участке Гудаури-Коби дороги, ведущей к грузино-российской границе, сообщили в Департаменте автомобильных дорог Грузии.Ограничения на дороге международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс введены из-за снегопада и гололеда. Для остального вида автотранспорта движение свободное. По информации Национального агентства окружающей среды, на данном участке дороги движение осуществится в беспрерывном режиме только через лавинозащитные тоннели. За движением следит патрульная полиция. КПП "Верхний Ларс" – это единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе России и Грузии. Он расположен в одноименном селе на т.н. Военно-грузинкой дороге, которая проходит через Главный Кавказский хребет. Со стороны Грузии пункты пропуска называются ТПП "Казбеги" и ППП "Дариали". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

грузия, погода, новости, верхний ларс, департамент автомобильных дорог, национальное агентство окружающей среды