https://sputnik-georgia.ru/20231225/narodnye-primety-na-evstratiev-den-2023-chto-nelzya-delat-26-dekabrya-285199200.html
Народные приметы на Евстратиев день 2023: что нельзя делать 26 декабря?
Народные приметы на Евстратиев день 2023: что нельзя делать 26 декабря?
Православная церковь 26 декабря поминает святого Евстратия и других мучеников, пострадавших за веру при императоре Диоклитиане (284-305) в Севастии (Армения) 25.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-25T13:33+0400
2023-12-25T13:33+0400
2023-12-25T13:33+0400
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В народном календаре 26 декабря называют Евстратиев день, или Ведьмины посиделки, так как люди верили, что ведьмы в этот день собираются вместе и могут нагнать бураны. Что нельзя делать в Евстратиев день и о народных приметах 26 декабря, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Евстратиев день вытирать пыль, подметать и мыть полы, а также стирать – можно привлечь неприятности в дом. Нельзя 26 декабря поднимать что-либо на улице, трогать необычные, незнакомые предметы – по приметам через них можно получить порчу от нечисти. В Евстратиев день нельзя разговаривать с незнакомцами на улице и впускать их в дом – по приметам можно привлечь чужие проблемы. По народным приметам нельзя 26 декабря гладить бездомных животных и подкармливать или приносить их в дом, так как ведьмы в этот день принимают обличие животных и могут навредить человеку. Нельзя в Евстратиев день оставлять долго двери и окна открытыми – это плохая примета, в дом могут пробраться злые силы. Народные приметы По народным приметам погода в январе будет точно такой же, как и 26 декабря. Ожидаются сильные морозы, если в Евстратиев день воют волки, а если солнце 26 декабря прячется за большое облако – это примета, что ночью будет буран. Похолодает, если в Евстратиев день выпал иней, а если сороки 26 декабря садятся на снег – это верная примета, что скоро потеплеет. Материал подготовлен на основе открытых источников
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общество, грузия, религия , армения
общество, грузия, религия , армения
Народные приметы на Евстратиев день 2023: что нельзя делать 26 декабря?
Православная церковь 26 декабря поминает святого Евстратия и других мучеников, пострадавших за веру при императоре Диоклитиане (284-305) в Севастии (Армения)
В народном календаре 26 декабря называют Евстратиев день, или Ведьмины посиделки, так как люди верили, что ведьмы в этот день собираются вместе и могут нагнать бураны.
Что нельзя делать в Евстратиев день и о народных приметах 26 декабря, читайте в Sputnik Грузия.
По народным приметам нельзя в Евстратиев день вытирать пыль, подметать и мыть полы, а также стирать – можно привлечь неприятности в дом.
Нельзя 26 декабря поднимать что-либо на улице, трогать необычные, незнакомые предметы – по приметам через них можно получить порчу от нечисти.
В Евстратиев день нельзя разговаривать с незнакомцами на улице и впускать их в дом – по приметам можно привлечь чужие проблемы.
По народным приметам нельзя 26 декабря гладить бездомных животных и подкармливать или приносить их в дом, так как ведьмы в этот день принимают обличие животных и могут навредить человеку.
Нельзя в Евстратиев день оставлять долго двери и окна открытыми – это плохая примета, в дом могут пробраться злые силы.
По народным приметам погода в январе будет точно такой же, как и 26 декабря.
Ожидаются сильные морозы, если в Евстратиев день воют волки, а если солнце 26 декабря прячется за большое облако – это примета, что ночью будет буран.
Похолодает, если в Евстратиев день выпал иней, а если сороки 26 декабря садятся на снег – это верная примета, что скоро потеплеет.
Материал подготовлен на основе открытых источников