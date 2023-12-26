https://sputnik-georgia.ru/20231226/grandioznyy-kontsert-proydet-v-tbilisi-v-novogodnyuyu-noch--285249728.html
Грандиозный концерт пройдет в Тбилиси в новогоднюю ночь
Грандиозный концерт пройдет в Тбилиси в новогоднюю ночь
Гостей новогоднего концерта в центре Тбилиси ждет мюзикл в двух действиях 26.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-26T15:00+0400
2023-12-26T15:00+0400
2023-12-26T15:10+0400
грузия
новости
культура
тбилиси
каха каладзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/1a/285243009_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_560af55650486298ddbc17d54160d2db.jpg
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Грандиозный гала-концерт пройдет в Тбилиси на площади Первой республики в новогоднюю ночь, 31 декабря, сообщил мэр столицы Каха Каладзе. Мэр Тбилиси традиционно пригласил жителей и гостей города на концерт, чтобы вместе встретить 2024 год. Первая часть концерта будет посвящена всеми любимым грузинским новогодним песням, которые прозвучат в обновленной версии в сопровождении оркестра. Во второй части планируется "путешествие в разные страны Европы" и много любимых песен. В концерте примут участие сотни артистов – звезды грузинской эстрады, хоры и ансамбли, участники "Детского Евровидения", участники проекта "Голос", танцоры, а также Национальный симфонический оркестр под руководством дирижера Николоза Рачвели. Праздничные мероприятия в Тбилиси проходят в парке Деда Эна и на площади Орбелиани, где обустроена "Новогодняя деревня". Там на протяжении всего дня проходят различные мероприятия – концерты, представления, ярмарки и другое.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/1a/285243009_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_7b324548fc6951c76eabb19e598216be.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, культура, тбилиси, каха каладзе
грузия, новости, культура, тбилиси, каха каладзе
Грандиозный концерт пройдет в Тбилиси в новогоднюю ночь
15:00 26.12.2023 (обновлено: 15:10 26.12.2023)
Гостей новогоднего концерта в центре Тбилиси ждет мюзикл в двух действиях
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Грандиозный гала-концерт пройдет в Тбилиси на площади Первой республики в новогоднюю ночь, 31 декабря, сообщил мэр столицы Каха Каладзе.
Мэр Тбилиси традиционно пригласил жителей и гостей города на концерт, чтобы вместе встретить 2024 год.
"Это будет театрализованное шоу в двух действиях, мюзикл, который объединит культуру и традиции Грузии и Европы", – сказал Каладзе.
Первая часть концерта будет посвящена всеми любимым грузинским новогодним песням, которые прозвучат в обновленной версии в сопровождении оркестра.
Во второй части планируется "путешествие в разные страны Европы" и много любимых песен.
В концерте примут участие сотни артистов – звезды грузинской эстрады, хоры и ансамбли, участники "Детского Евровидения", участники проекта "Голос", танцоры, а также Национальный симфонический оркестр под руководством дирижера Николоза Рачвели.
Праздничные мероприятия в Тбилиси проходят в парке Деда Эна и на площади Орбелиани, где обустроена "Новогодняя деревня". Там на протяжении всего дня проходят различные мероприятия – концерты, представления, ярмарки и другое.