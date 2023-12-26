https://sputnik-georgia.ru/20231226/grandioznyy-kontsert-proydet-v-tbilisi-v-novogodnyuyu-noch--285249728.html

Грандиозный концерт пройдет в Тбилиси в новогоднюю ночь

Грандиозный концерт пройдет в Тбилиси в новогоднюю ночь

Гостей новогоднего концерта в центре Тбилиси ждет мюзикл в двух действиях 26.12.2023, Sputnik Грузия

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каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Грандиозный гала-концерт пройдет в Тбилиси на площади Первой республики в новогоднюю ночь, 31 декабря, сообщил мэр столицы Каха Каладзе. Мэр Тбилиси традиционно пригласил жителей и гостей города на концерт, чтобы вместе встретить 2024 год. Первая часть концерта будет посвящена всеми любимым грузинским новогодним песням, которые прозвучат в обновленной версии в сопровождении оркестра. Во второй части планируется "путешествие в разные страны Европы" и много любимых песен. В концерте примут участие сотни артистов – звезды грузинской эстрады, хоры и ансамбли, участники "Детского Евровидения", участники проекта "Голос", танцоры, а также Национальный симфонический оркестр под руководством дирижера Николоза Рачвели. Праздничные мероприятия в Тбилиси проходят в парке Деда Эна и на площади Орбелиани, где обустроена "Новогодняя деревня". Там на протяжении всего дня проходят различные мероприятия – концерты, представления, ярмарки и другое.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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