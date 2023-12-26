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В Грузии уточнили показатель экономического роста за третий квартал 2023 года
В Грузии уточнили показатель экономического роста за третий квартал 2023 года
Наибольший рост в июле-сентябре 2023 года показали следующие сферы: административная деятельность, профессиональная деятельность, а также финансовая... 26.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-26T09:01+0400
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2023-12-26T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в тертьем квартале 2023 года, по предварительным данным, составил 5,7% по сравнению с июлем-сентябрем 2022 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, рост экономики за второй квартал составил 5,4%.В текущих ценах ВВП в третьем квартале 2023 года составил 21,2 миллиарда лари (8,1 миллиарда долларов). Дефлятор за отчетный период составил 2,7%, а ВВП на душу населения составил 5,7 тысячи лари (2,2 тысячи долларов).Какие сферы экономики растутНаибольший рост в июле-сентябре 2023 года показали следующие сферы: административная деятельность, профессиональная деятельность, а также финансовая и страховая деятельность.Спад наблюдался в операциях с недвижимость и в секторе здравоохранения.В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операции с недвижимым имуществом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", экономика
грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", экономика
В Грузии уточнили показатель экономического роста за третий квартал 2023 года
Наибольший рост в июле-сентябре 2023 года показали следующие сферы: административная деятельность, профессиональная деятельность, а также финансовая деятельность
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в тертьем квартале 2023 года, по предварительным данным, составил 5,7% по сравнению с июлем-сентябрем 2022 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Ранее сообщалось
, что, согласно предварительным данным, рост экономики за второй квартал составил 5,4%.
В текущих ценах ВВП в третьем квартале 2023 года составил 21,2 миллиарда лари (8,1 миллиарда долларов). Дефлятор за отчетный период составил 2,7%, а ВВП на душу населения составил 5,7 тысячи лари (2,2 тысячи долларов).
Какие сферы экономики растут
Наибольший рост в июле-сентябре 2023 года показали следующие сферы: административная деятельность, профессиональная деятельность, а также финансовая и страховая деятельность.
Топ-5 сфер экономики Грузии, показавших наибольший рост во втором квартале 2023 года
Сфера экономики
Рост, %
Административная деятельность
17,7
Профессиональная деятельность
17,6
Финансовая и страховая деятельность
13,7
Образование
13,6
Соцобеспечение
13,3
Спад наблюдался в операциях с недвижимость и в секторе здравоохранения.
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операции с недвижимым имуществом.
Топ-5 сфер экономики, имеющих наибольший удельный вес в структуре ВВП в третьем квартале
Сфера
Удельный вес в ВВП, %
Торговля
15,9
Операции с недвижимым имуществом
10,2
Перерабатывающая промышленность
9,9
Сельское хозяйство
7,9
Строительство
7,8