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В Грузии уточнили показатель экономического роста за третий квартал 2023 года
В Грузии уточнили показатель экономического роста за третий квартал 2023 года
Наибольший рост в июле-сентябре 2023 года показали следующие сферы: административная деятельность, профессиональная деятельность, а также финансовая... 26.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-26T09:01+0400
2023-12-26T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в тертьем квартале 2023 года, по предварительным данным, составил 5,7% по сравнению с июлем-сентябрем 2022 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, рост экономики за второй квартал составил 5,4%.В текущих ценах ВВП в третьем квартале 2023 года составил 21,2 миллиарда лари (8,1 миллиарда долларов). Дефлятор за отчетный период составил 2,7%, а ВВП на душу населения составил 5,7 тысячи лари (2,2 тысячи долларов).Какие сферы экономики растутНаибольший рост в июле-сентябре 2023 года показали следующие сферы: административная деятельность, профессиональная деятельность, а также финансовая и страховая деятельность.Спад наблюдался в операциях с недвижимость и в секторе здравоохранения.В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операции с недвижимым имуществом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", экономика
грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", экономика

В Грузии уточнили показатель экономического роста за третий квартал 2023 года

09:01 26.12.2023
© photo: Sputnik / StringerУличные часы на Мейдане в старом Тбилиси
Уличные часы на Мейдане в старом Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 26.12.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Наибольший рост в июле-сентябре 2023 года показали следующие сферы: административная деятельность, профессиональная деятельность, а также финансовая деятельность
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в тертьем квартале 2023 года, по предварительным данным, составил 5,7% по сравнению с июлем-сентябрем 2022 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, рост экономики за второй квартал составил 5,4%.
В текущих ценах ВВП в третьем квартале 2023 года составил 21,2 миллиарда лари (8,1 миллиарда долларов). Дефлятор за отчетный период составил 2,7%, а ВВП на душу населения составил 5,7 тысячи лари (2,2 тысячи долларов).

Какие сферы экономики растут

Наибольший рост в июле-сентябре 2023 года показали следующие сферы: административная деятельность, профессиональная деятельность, а также финансовая и страховая деятельность.
Топ-5 сфер экономики Грузии, показавших наибольший рост во втором квартале 2023 года

Сфера экономики

Рост, %

Административная деятельность

17,7

Профессиональная деятельность

17,6

Финансовая и страховая деятельность

13,7

Образование

13,6

Соцобеспечение

13,3

Спад наблюдался в операциях с недвижимость и в секторе здравоохранения.
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операции с недвижимым имуществом.
Топ-5 сфер экономики, имеющих наибольший удельный вес в структуре ВВП в третьем квартале

Сфера

Удельный вес в ВВП, %

Торговля

15,9

Операции с недвижимым имуществом

10,2

Перерабатывающая промышленность

9,9

Сельское хозяйство

7,9

Строительство

7,8

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