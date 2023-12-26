https://sputnik-georgia.ru/20231226/v-gruzii-utochnili-pokazatel-ekonomicheskogo-rosta-za-tretiy-kvartal-2023-goda-285213522.html

В Грузии уточнили показатель экономического роста за третий квартал 2023 года

В Грузии уточнили показатель экономического роста за третий квартал 2023 года

Наибольший рост в июле-сентябре 2023 года показали следующие сферы: административная деятельность, профессиональная деятельность, а также финансовая... 26.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-26T09:01+0400

2023-12-26T09:01+0400

2023-12-26T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в тертьем квартале 2023 года, по предварительным данным, составил 5,7% по сравнению с июлем-сентябрем 2022 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, рост экономики за второй квартал составил 5,4%.В текущих ценах ВВП в третьем квартале 2023 года составил 21,2 миллиарда лари (8,1 миллиарда долларов). Дефлятор за отчетный период составил 2,7%, а ВВП на душу населения составил 5,7 тысячи лари (2,2 тысячи долларов).Какие сферы экономики растутНаибольший рост в июле-сентябре 2023 года показали следующие сферы: административная деятельность, профессиональная деятельность, а также финансовая и страховая деятельность.Спад наблюдался в операциях с недвижимость и в секторе здравоохранения.В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операции с недвижимым имуществом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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