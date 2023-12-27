https://sputnik-georgia.ru/20231227/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-27-dekabrya-2023-285262891.html

Какой сегодня церковный праздник: 27 декабря 2023

Какой сегодня церковный праздник: 27 декабря 2023

По православному церковному календарю 27 декабря 2022 отмечают день памяти святых Фирса, Левкия, Каллиника, Филимона, Аполлония, Ариана, Феотиха и других 27.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-27T01:01+0400

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календарь религиозных праздников

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Фирс, Левкий и КаллиникПо церковному календарю 27 декабря поминают мучеников Фирса, Левкия и Каллиника, пострадавших за веру в Кесарии Вифинской при императоре Декии (249-251). Святого Левкия, обвинившего правителя Кумврикия в несправедливом преследовании христиан, после жестоких истязаний зарубили мечом.К жестоким пыткам приговорили и святого Фирса. С Божьего изволения он перенес их невредимо и мирно скончался. Языческого жреца Каллиника, уверовавшего во Христа, видя мужество и чудеса святого Фирса, зарубили мечом.Святые мученикиПо церковному календарю 27 декабря поминают мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха, пострадавших за веру в городе Антиное (Египт), при императоре Диоклетиане (284-305).До обращения в христианство святой Ариан сам преследовал христиан, в том числе мучеников Аполлония и Филимона. Аполлоний, испугавшись предстоящих страданий, сначала упросил музыканта-язычника Филимона переодеться в его одежду и принести жертву идолам за него.Но Филимон неожиданно исповедал себя христианином, и Аполлоний, раскаявшись, поступил так же. Оба мученика после пыток были казнены.Ариан, вылечив свой раненый глаз прахом с могилы Филимона, раскаялся и крестился со всей семьей и телохранителями, старшим из которых был Феотих. Их всех предали смерти. Произошло это в 287 году.ИмениныПо церковному календарю 27 декабря именины отмечают Ипатий, Иларион, Зосима, Николай и Филимон.Материал подготовлен на основе открытых источников

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