https://sputnik-georgia.ru/20231227/kurs-lari-dollar-285263872.html
Курс лари на среду – 2,6908 GEL/$
Курс лари на среду – 2,6908 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0003 лари по отношению к доллару 27.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-27T09:20+0400
2023-12-27T09:20+0400
2023-12-27T09:20+0400
грузия
экономика
лари
национальный банк грузии
доллар
курс лари к доллару на сегодня в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/02/283906554_0:140:1280:861_1920x0_80_0_0_0f52083770ce7ae862ebd987bd9d4c13.jpg
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 27 декабря в размере 2,6908 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0003 лари по отношению к доллару.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/02/283906554_40:104:1182:960_1920x0_80_0_0_b84b470e4492aacae696b3645608ff50.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на среду – 2,6908 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0003 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 27 декабря в размере 2,6908 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0003 лари по отношению к доллару.