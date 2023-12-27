https://sputnik-georgia.ru/20231227/narodnye-primety-na-trifonov-den-2023-chto-nelzya-delat-28-dekabrya-285267757.html

Народные приметы на Трифонов день 2023: что нельзя делать 28 декабря?

Народные приметы на Трифонов день 2023: что нельзя делать 28 декабря?

Православная церковь 28 декабря поминают преподобного Трифона Печенгского, Кольского – просветителя лопарей, который жил в XVI веке 27.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-27T11:38+0400

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В народном календаре 28 декабря называют Трифонов день, с ним связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Трифонов день: о народных приметах 28 декабря читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам в Трифонов день нельзя ссориться, кричать и конфликтовать, так как любой негатив может привлечь злые силы. Нельзя 28 декабря грустить, плакать или выражать недовольство погодой, какой бы она не была – по приметам это сулит неприятности и болезни. В Трифонов день нельзя принимать гостей или самому ходить в гости – по приметам это плохо отразится на семейных отношениях. По народным приметам нельзя 28 декабря бездетным парам и чужим детям дарить подарки – своих никогда не будет. Нельзя в Трифонов день отказывать нуждающимся в помощи – это плохая примета, привлекающая нищету. Народные приметы По народным приметам в марте ожидается такая же погода, какая будет в Трифонов день. Похолодает, если 28 декабря с утра сильный мороз, а к вечеру потеплеет, а если рамы окон вспотели в мороз – это примета, что ожидается потепление. Скоро оттепель, если в Трифонов день над лесом видны синие пятна, а если заря 28 декабря красная – это верная примета, что предстоят сильные морозы. По народным приметам лето предстоит жаркое и сухое, если снега зимой будет мало. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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