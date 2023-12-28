https://sputnik-georgia.ru/20231228/gruzii-nuzhny-lyudi--tsopurashvili-o-probleme-migratsii--285306981.html

Грузии нужны люди – Цопурашвили о проблеме миграции

Грузии нужны люди – Цопурашвили о проблеме миграции

Усиление сел, создание рабочих мест и возможность беспрепятственного трудоустройства – единственный ключ к реальному развитию Грузии и избеганию катастрофы в... 28.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-28T15:48+0400

2023-12-28T15:48+0400

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Об этом заявил бывший замминистра сельского хозяйства Грузии, доктор экономических наук Гоча Цопурашвили в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия на тему "Экономические итоги года в Грузии прогнозы на 2024 год"."Грузия имеет перспективу лишь в том случае, если начнет правильно действовать и сделает правильную модель экономики. И она сейчас должна знать, что внутри должна иметь инклюзивную экономику. Не надо полагаться лишь на строительство дорог и аэропортов. Не все могут там трудоустроиться. Нам нужны села, сельское хозяйство. Нам нужны люди и нужна демография. Все убегают из сел, и это пагубно для страны. Это надо остановить", – заявил он.По его словам, Грузии важно учесть как инклюзивность экономики, чтобы граждане имели возможность зарабатывать, так и демографический элемент. По информации Цопурашвили, население Грузии после 1989 года сократилось на 31,5% до 3,7 миллиона человек, что является катастрофическим снижением.

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