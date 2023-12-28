https://sputnik-georgia.ru/20231228/narodnye-primety-na-ageev-den-2023-chto-nelzya-delat-29-dekabrya-285305921.html

Народные приметы на Агеев день 2023: что нельзя делать 29 декабря?

Народные приметы на Агеев день 2023: что нельзя делать 29 декабря?

Православная церковь 29 декабря поминает десятого из 12 малых пророков – святого Аггея, который пророчествовал за 500 лет до Рождества Христова 28.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-28T15:33+0400

2023-12-28T15:33+0400

2023-12-28T15:33+0400

религия

справки

календарь религиозных праздников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/11/266695849_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_398d559828357aac6aa5c83fc3648808.jpg

В народном календаре праздник, с которым связано много примет и запретов, называют Агеев день. Что нельзя делать в Агеев день, какие народные приметы с ним связаны, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Агеев день делать уборку, подметать и мыть пол – это может привести к нищете. Нельзя в Агеев день делать ремонт, особенно забивать гвозди, а также ремонтировать мебель, обувь или одежду – это плохая примета, предсказывающая смерть близкого человека. В Агеев день нельзя проводить финансовые операции – по приметам любые сделки, заключенные 29 декабря, окажутся неудачными. По народным приметам нельзя в Агеев день делать крупные покупки – приобретения не принесут радости. Агеев день нельзя проводить в одиночестве – по приметам весь год будет не с кем общаться. Отправляться в путешествие 29 декабря нельзя – по приметам можно стать жертвой грабителей или потерять деньги и документы. Народные приметы По народным приметам в апреле ожидается такая же погода, какой она будет в Агеев день. Яркое небо на закате в Агеев день предсказывает похолодание, а если туман стелится 29 декабря по земле – это верная примета, что потеплеет. Беспокойное поведение птиц в Агеев день и иней на рассвете предупреждают о морозах, а если 29 декабря идет мокрый снег – это примета, что погода скоро станет теплой. По народным приметам морозная погода продержится еще 20 дней, если в Агеев день на окнах от мороза появились узоры. Материал подготовлен на основе открытых источников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

религия , справки , календарь религиозных праздников