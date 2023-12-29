https://sputnik-georgia.ru/20231229/kurs-lari-dollar-285314439.html

Курс лари на пятницу – 2,693 GEL/$

Курс лари на пятницу – 2,693 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,001 лари по отношению к доллару 29.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-29T09:25+0400

2023-12-29T09:25+0400

2023-12-29T09:25+0400

грузия

экономика

лари

национальный банк грузии

доллар

курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 29 декабря в размере 2,693 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,001 лари по отношению к доллару.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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