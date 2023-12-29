https://sputnik-georgia.ru/20231229/ne-nado-gladit-gruziyu-protiv-shersti---ekspert-285324246.html
Не надо гладить Грузию против шерсти – эксперт
Не надо гладить Грузию против шерсти – эксперт
Грузия – мирная страна, которая не терпит вмешательств извне во внутригосударственные дела, поэтому во избежание конфликтов лучше, как говорится, не гладить ее... 29.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-29T13:31+0400
2023-12-29T13:31+0400
2023-12-29T13:49+0400
пресс-центр sputnik грузия
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видео-новости из грузии
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Об этом рассказала публицист, директор Дома-музея Смирновых Байя Амашукели в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Я хочу добавить, что не надо гладить нас против шерсти. Мы этого никак не приемлем. Мы терпим-терпим, но потом все это вырывается наружу и плохо заканчивается", – сказала Амашукели.По словам эксперта, на Грузию в 2023 году давили со всех сторон – это и запад, и оппозиция внутри страны. Однако, благодаря шагам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, ситуация стабилизировалась."Наш премьер делает умные шаги. Делает уверенно. Он дружит и с Западом, и постепенно налаживает отношения с Россией", – сказала Амашукели.По ее словам, грузины – мирный народ, который по своей сути против войны и это еще раз подтвердилось тем, что страну не удалось втянуть в войну против России.
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мультимедиа, видео, грузия, ираклий гарибашвили, пресс-центр, видео-новости из грузии, видео
мультимедиа, видео, грузия, ираклий гарибашвили, пресс-центр, видео-новости из грузии, видео
Не надо гладить Грузию против шерсти – эксперт
13:31 29.12.2023 (обновлено: 13:49 29.12.2023)
Грузия – мирная страна, которая не терпит вмешательств извне во внутригосударственные дела, поэтому во избежание конфликтов лучше, как говорится, не гладить ее против шерсти
Об этом рассказала публицист, директор Дома-музея Смирновых Байя Амашукели в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"Я хочу добавить, что не надо гладить нас против шерсти. Мы этого никак не приемлем. Мы терпим-терпим, но потом все это вырывается наружу и плохо заканчивается", – сказала Амашукели.
По словам эксперта, на Грузию в 2023 году давили со всех сторон – это и запад, и оппозиция внутри страны. Однако, благодаря шагам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, ситуация стабилизировалась.
"Наш премьер делает умные шаги. Делает уверенно. Он дружит и с Западом, и постепенно налаживает отношения с Россией", – сказала Амашукели.
По ее словам, грузины – мирный народ, который по своей сути против войны и это еще раз подтвердилось тем, что страну не удалось втянуть в войну против России.