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Рейтинг "Грузинской мечты" вырос после решения Евросоюза – Кобахидзе
Рейтинг "Грузинской мечты" вырос после решения Евросоюза – Кобахидзе
Если сегодня пройдут выборы, в парламент гарантированно пройдут две партии, уверен Кобахидзе 29.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-29T12:16+0400
2023-12-29T12:16+0400
2023-12-29T13:17+0400
грузия
политика
новости
ираклий кобахидзе
георгий гахария
грузинская мечта - демократическая грузия
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 28 дек – Sputnik. Рейтинг правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" после предоставления стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз вырос настолько, что превысил все показатели после 2012 года, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала "Имеди". Европейский совет объявил решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз 14 декабря. Его поддержали все 27 стран ЕС.По его словам, рейтинг "Грузинской мечты" повысился до 60%, а крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" – опустился ниже 20%. Остальные же партии вообще не преодолевают 5-процентный проходной барьер, который будет действовать на парламентских выборах осенью 2024 года.Десять лет во власти – взлеты и падения "Грузинской мечты">>"Это сегодняшняя данность. Если сегодня пройдут выборы, в парламент гарантированно пройдут две партии, что в конечном счете существенно меняет картину. Если даже войдет третья партия, все равно в парламенте будет две партии", – сказал Кобахидзе. По его словам, нет никакой разницы будет этой третьей партией "Лело для Грузии", "Гирчи – больше свободы" или другая партия. Все они – коллективное "Нацдвижение", заявил лидер "Грузинской мечты"."На прошлых выборах реально в парламент вошли восемь партий. Одними из них были "Гирчи" и "Граждане", в целом шесть депутатов, еще четыре депутата "Европейских социалистов", а остальные были одной партией", – сказал Кобахидзе. К "коллективному "Нацдвижению" он причислил также партию экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии".Рейтинги партийСогласно социологическому исследованию, проведенному по заказу лояльного к властям телеканала "Имеди", правящая партия "Грузинская мечта" лидирует с внушительным отрывом от остальных. Опрос был проведен в период с 30 сентября по 20 октября 2023 года. На вопрос "За какую партию вы бы проголосовали, если бы парламентские выборы проводились сегодня?" 55% опрошенных назвали "Грузинскую мечту", далее идут партии "Единое национальное движение"/"Стратегия Агмашенебели" – 20%. Посол ЕС в Грузии не видит ничего хорошего в большом количестве партий в парламенте>>Третье место разделяют коалиция партий "Гирчи – Больше свободы" и "Дроа", а также "Лело для Грузии" с поддержкой в 4%.Согласно же опросу, проведенному 20 октября - 6 ноября по заказу оппозиционного телеканала "Формула", "Грузинская мечта" набирает 37%, "Единое национальное движение /Стратегия Агмашенебели" – 21%. На третьем месте партия "Для Грузии" с 9%, далее следуют "Лело для Грузии" – 5%, "Гирчи"/"Дроа" – 4%.Выборы 2024Парламентские выборы 2024 года пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. В законодательный орган пройдут те партии, которые наберут минимум 5% голосов проголосовавших избирателей.По последним опросам, преодолеть проходной барьер смогут от двух до пяти партий в стране. Лидерство в рейтингах партий сохраняет "Грузинская мечта", а "Нацдвижение" занимает вторую строчку. Разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы.Партия, набравшая более половины голосов на парламентских выборах, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, георгий гахария, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение
грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, георгий гахария, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение
Рейтинг "Грузинской мечты" вырос после решения Евросоюза – Кобахидзе
12:16 29.12.2023 (обновлено: 13:17 29.12.2023)
Если сегодня пройдут выборы, в парламент гарантированно пройдут две партии, уверен Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 28 дек – Sputnik. Рейтинг правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" после предоставления стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз вырос настолько, что превысил все показатели после 2012 года, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала "Имеди".
Европейский совет объявил решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз 14 декабря. Его поддержали все 27 стран ЕС.
"Мы постоянно проверяем рейтинги, в том числе последний провели после того, как страна получила статус кандидата, и в конце декабря был зафиксирован рост по сравнению с последним исследованием. Сегодня наши показатели беспрецедентные. Такого высокого рейтинга у нас никогда не было, начиная с 2012 года", – сказал Кобахидзе.
По его словам, рейтинг "Грузинской мечты" повысился до 60%, а крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" – опустился ниже 20%. Остальные же партии вообще не преодолевают 5-процентный проходной барьер, который будет действовать на парламентских выборах осенью 2024 года.
"Это сегодняшняя данность. Если сегодня пройдут выборы, в парламент гарантированно пройдут две партии, что в конечном счете существенно меняет картину. Если даже войдет третья партия, все равно в парламенте будет две партии", – сказал Кобахидзе.
По его словам, нет никакой разницы будет этой третьей партией "Лело для Грузии", "Гирчи – больше свободы" или другая партия. Все они – коллективное "Нацдвижение", заявил лидер "Грузинской мечты".
"На прошлых выборах реально в парламент вошли восемь партий. Одними из них были "Гирчи" и "Граждане", в целом шесть депутатов, еще четыре депутата "Европейских социалистов", а остальные были одной партией", – сказал Кобахидзе.
К "коллективному "Нацдвижению" он причислил также партию экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии".
Согласно социологическому исследованию, проведенному по заказу лояльного к властям телеканала "Имеди", правящая партия "Грузинская мечта" лидирует с внушительным отрывом от остальных. Опрос был проведен в период с 30 сентября по 20 октября 2023 года.
На вопрос "За какую партию вы бы проголосовали, если бы парламентские выборы проводились сегодня?" 55% опрошенных назвали "Грузинскую мечту", далее идут партии "Единое национальное движение"/"Стратегия Агмашенебели" – 20%.
Третье место разделяют коалиция партий "Гирчи – Больше свободы" и "Дроа", а также "Лело для Грузии" с поддержкой в 4%.
Согласно же опросу, проведенному 20 октября - 6 ноября по заказу оппозиционного телеканала "Формула", "Грузинская мечта" набирает 37%, "Единое национальное движение /Стратегия Агмашенебели" – 21%. На третьем месте партия "Для Грузии" с 9%, далее следуют "Лело для Грузии" – 5%, "Гирчи"/"Дроа" – 4%.
Парламентские выборы 2024 года пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. В законодательный орган пройдут те партии, которые наберут минимум 5% голосов проголосовавших избирателей.
По последним опросам, преодолеть проходной барьер смогут от двух до пяти партий в стране. Лидерство в рейтингах партий сохраняет "Грузинская мечта", а "Нацдвижение" занимает вторую строчку. Разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы.
Партия, набравшая более половины голосов на парламентских выборах, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.