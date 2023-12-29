https://sputnik-georgia.ru/20231229/verkhniy-lars-segodnya-na-granitse-zastryali-poryadka-33-tys-gruzovikov-285322181.html

Верхний Ларс сегодня: на границе застряли порядка 3,3 тыс. грузовиков

Верхний Ларс сегодня: на границе застряли порядка 3,3 тыс. грузовиков

В Грузии для грузовиков закрыт участок дороги, ведущей к границе с Россией 29.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Порядка 3,3 тысячи грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", которая закрыта для грузовых автомобилей из-за погодных условий, говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.В настоящее время движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на участке Гудаури-Коби дороги, ведущей к грузино-российской границе. Проезд на дороге международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс был закрыт 22 декабря из-за высокой опасности схода лавин утром.Всего с российской стороны въезда в Грузию в пятницу утром ожидают 3 291 грузовой автомобиль.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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