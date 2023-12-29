https://sputnik-georgia.ru/20231229/verkhniy-lars-segodnya-na-granitse-zastryali-poryadka-33-tys-gruzovikov-285322181.html
Верхний Ларс сегодня: на границе застряли порядка 3,3 тыс. грузовиков
Верхний Ларс сегодня: на границе застряли порядка 3,3 тыс. грузовиков
В Грузии для грузовиков закрыт участок дороги, ведущей к границе с Россией 29.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-29T11:46+0400
2023-12-29T11:46+0400
2023-12-29T12:03+0400
грузия
новости
россия
верхний ларс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24497/87/244978709_0:72:1280:792_1920x0_80_0_0_37b196d7d29e358c97d8c9718abeae10.jpg
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Порядка 3,3 тысячи грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", которая закрыта для грузовых автомобилей из-за погодных условий, говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.В настоящее время движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на участке Гудаури-Коби дороги, ведущей к грузино-российской границе. Проезд на дороге международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс был закрыт 22 декабря из-за высокой опасности схода лавин утром.Всего с российской стороны въезда в Грузию в пятницу утром ожидают 3 291 грузовой автомобиль.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
верхний ларс
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24497/87/244978709_64:0:1216:864_1920x0_80_0_0_027c6c160c2f10cc34aba53702f1180a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, россия, верхний ларс
грузия, новости, россия, верхний ларс
Верхний Ларс сегодня: на границе застряли порядка 3,3 тыс. грузовиков
11:46 29.12.2023 (обновлено: 12:03 29.12.2023)
В Грузии для грузовиков закрыт участок дороги, ведущей к границе с Россией
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Порядка 3,3 тысячи грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", которая закрыта для грузовых автомобилей из-за погодных условий, говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.
В настоящее время движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на участке Гудаури-Коби дороги, ведущей к грузино-российской границе. Проезд на дороге международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс был закрыт 22 декабря из-за высокой опасности схода лавин утром.
Всего с российской стороны въезда в Грузию в пятницу утром ожидают 3 291 грузовой автомобиль.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.