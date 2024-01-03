https://sputnik-georgia.ru/20240103/narodnye-primety-na-nastasin-den-2024-chto-nelzya-delat-4-yanvarya-285417805.html

Народные приметы на Настасьин день 2024: что нельзя делать 4 января?

Народные приметы на Настасьин день 2024: что нельзя делать 4 января?

Православная церковь 4 января поминает великомученицу Анастасию Узорешительницу, которую казнили за веру примерно в 304 году во время жестоких гонений христиан 03.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-03T13:12+0400

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справки

общество

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В народном календаре 4 января называют Настасьин день, с ним связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Настасьин день: о народных приметах 4 января читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам в Настасьин день нельзя устраивать шумные вечеринки и напиваться – можно привлечь в дом злые силы. Нельзя 4 января ходить босиком по дому – по приметам можно лишиться финансового достатка. В Настасьин день нельзя делать татуировки и прокалывать уши – по приметам раны, полученные 4 января, заживать будут медленно. По народным приметам нельзя в Настасьин день обижать животных – тот, кто обидит домашнего питомца 4 января, весь год будет жаловаться на головные боли и хромать. Народные приметы По народным приметам в октябре будет такая же погода, как и в Настасьин день. Осень будет дождливой, если в Настасьин день идет снег, а если светит солнце – это верная примета, что осенний сезон ожидается теплый. Скоро потеплеет, если в Настасьин день пасмурно, а если 4 января морозно – это примета, что ближайшую неделю будет снежная, но теплая погода. По народным приметам сильно похолодает, если домашние питомцы в Настасьин день едят много, а если птицы у окна греются – значит, грядут неприятности. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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