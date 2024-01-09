https://sputnik-georgia.ru/20240109/verkhniy-lars-segodnya-doroga-k-granitse-s-rossiey-zakryta-dlya-gruzovikov-285512017.html

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией закрыта для грузовиков

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией закрыта для грузовиков

Из-за непогоды периодически закрывается участок дороги, ведущий к грузино-российской границе 09.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-09T01:37+0400

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ситуация на военно-грузинской дороге

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге в направлении ТПП "Верхний Ларс", расположенного на границе Грузии с Россией, вновь ограничено для автомобилей с прицепом и полуприцепом, сообщил департамент автомобильных дорог.В частности, из-за снегопада и гололеда ограничения введены на участке Гудаури (Поста)-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.На данном участке движение осуществляется в безостановочном режиме только через лавинозащитные туннели. Движение в указанном режиме осуществляется под непосредственным контролем и координацией патрульной полиции.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, погода, общество, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге, департамент автомобильных дорог