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Непогода в Грузии: на дороге в высокогорную Сванети ввели ограничения для транспорта
Непогода в Грузии: на дороге в высокогорную Сванети ввели ограничения для транспорта
Ограничения введены из-за снегопада и гололеда 12.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-12T14:13+0400
2024-01-12T14:13+0400
2024-01-12T14:39+0400
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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Ограничения для транспорта действуют на участках дороги, ведущей в высокогорную Сванети, из-за снегопада и гололеда, сообщили в Департаменте автомобильных дорог Грузии. В частности, на 70-185 км участка (Хаиши-Ушгули) дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили запрещено движение автомобилей с прицепами, полуприцепами и транспортных средств категории М3 с числом мест более 22 (кроме места водителя), предназначенных для перевозки пассажиров. На 100-185 км участка (Лахамула-Ушгули) разрешено движение легковых автомобилей с применением противоскользящих цепей. Движение для автомобилей с высокой проходимостью (с двумя и более ведущими мостами) свободное. На 1-70 км участка (Зугдиди-Хаиши) движение свободно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сванети
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грузия, погода, новости, департамент автомобильных дорог, сванети
грузия, погода, новости, департамент автомобильных дорог, сванети
Непогода в Грузии: на дороге в высокогорную Сванети ввели ограничения для транспорта
14:13 12.01.2024 (обновлено: 14:39 12.01.2024)
Ограничения введены из-за снегопада и гололеда
ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Ограничения для транспорта действуют на участках дороги, ведущей в высокогорную Сванети, из-за снегопада и гололеда, сообщили в Департаменте автомобильных дорог Грузии.
В частности, на 70-185 км участка (Хаиши-Ушгули) дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили запрещено движение автомобилей с прицепами, полуприцепами и транспортных средств категории М3 с числом мест более 22 (кроме места водителя), предназначенных для перевозки пассажиров.
На 100-185 км участка (Лахамула-Ушгули) разрешено движение легковых автомобилей с применением противоскользящих цепей.
Движение для автомобилей с высокой проходимостью (с двумя и более ведущими мостами) свободное.
На 1-70 км участка (Зугдиди-Хаиши) движение свободно.