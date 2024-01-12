https://sputnik-georgia.ru/20240112/nepogoda-v-gruzii-na-doroge-v-vysokogornuyu-svaneti-vveli-ogranicheniya-dlya-transporta-285598713.html

Непогода в Грузии: на дороге в высокогорную Сванети ввели ограничения для транспорта

Непогода в Грузии: на дороге в высокогорную Сванети ввели ограничения для транспорта

Ограничения введены из-за снегопада и гололеда 12.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-12T14:13+0400

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ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Ограничения для транспорта действуют на участках дороги, ведущей в высокогорную Сванети, из-за снегопада и гололеда, сообщили в Департаменте автомобильных дорог Грузии. В частности, на 70-185 км участка (Хаиши-Ушгули) дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили запрещено движение автомобилей с прицепами, полуприцепами и транспортных средств категории М3 с числом мест более 22 (кроме места водителя), предназначенных для перевозки пассажиров. На 100-185 км участка (Лахамула-Ушгули) разрешено движение легковых автомобилей с применением противоскользящих цепей. Движение для автомобилей с высокой проходимостью (с двумя и более ведущими мостами) свободное. На 1-70 км участка (Зугдиди-Хаиши) движение свободно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сванети

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