https://sputnik-georgia.ru/20240113/fitch-ratings-esche-raz-podtverdil-reytingi-gruzii-285629537.html

Fitch Ratings еще раз подтвердил рейтинги Грузии

Fitch Ratings еще раз подтвердил рейтинги Грузии

К снижению рейтинга может привести заметное увеличение внешней уязвимости, заявили в агентстве 13.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-13T10:20+0400

2024-01-13T10:20+0400

2024-01-13T23:14+0400

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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Грузии в иностранной валюте на уровне "BB" с "Позитивным" прогнозом. В документе отмечается, что перечисленные факторы уравновешиваются высокой финансовой долларизацией и более слабыми внешними финансами по сравнению с сопоставимыми странами, включая высокий (хотя и падающий) чистый внешний долг и значительную отрицательную международную инвестиционную позицию, а также геополитические риски. "Позитивный" прогноз отражает продолжающийся сильный экономический рост наряду с заметным снижением инфляции и большей уверенностью в устойчивости крупных притоков мигрантов и капитала с 2022 года, которые способствовали потенциальному росту и внешней позиции. Рост экономики В январе-ноябре 2023 года в Грузии реальный экономический рост составил 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что было обусловлено очень сильным ростом сферы услуг. "Положительное влияние на экономическую активность притока мигрантов из России, Беларуси и Украины в 2022–2023 годах, похоже, продолжится. Fitch предполагает, что подавляющее большинство мигрантов останется в стране в среднесрочной перспективе, что будет способствовать потенциальному росту. Fitch оценивает рост в 5% в 2024 году и 5,1% в 2025 году", - отмечается в сообщении. Проблемы с законом В своем отчете международное рейтинговое агентство уделило особое внимание проблеме отношений Грузии и Международного валютного фонда. Изменения в законе о Национальном банке, внесенные в июне 2023 года, привели к созданию должностей первого заместителя руководителя Нацбанка и исполняющего обязанности руководителя, заменив существующую структуру преемственности. Кроме того, Национальный банк изменил правила применения западных санкций в отношении граждан Грузии, требуя, чтобы любые лица сначала были осуждены в грузинском суде, прежде чем санкции могут быть применены. "По мнению Fitch, эти изменения подрывают независимость центрального банка и усложняют режим применения санкций для банков. Бюджетные последствия приостановки программы МВФ (которая была вызвана этими опасениями) остаются ограниченными, но вопросы доверия к политике остаются нерешенными", - говорится в сообщении. Другие ожидания Fitch ожидает, что дефицит бюджета снизится с примерно 2,5% ВВП в 2023 году до 2,4% в 2024 году (бюджетный целевой показатель 2,5%) и 2,3% в 2025 году . Кроме того, обязательства по среднесрочному дефициту в размере 2,5% ВВП кажутся сильными. Соотношение долга сектора государственного управления к ВВП на конец третьего квартала 2023 года составляло 39,3%, при этом внутренний долг составлял 27% от общего объема, что соответствует увеличению с 25% на конец 2022 года и стратегии властей. После исключительного увеличения экспорта и денежных переводов в 2022 году, по оценке агентства, дефицит текущего счета увеличился примерно до 5,9% ВВП в 2023 году (текущий медианный показатель "BB": 2%). При этом по оценке агентства денежные переводы из России вряд ли будут таким масштабными, как в 2022-2023 годах, а основная часть мигрантов, переехавших в страну, будет классифицироваться как резиденты. Сильные базовые эффекты и сильный лари привели к падению инфляции до 0,4% на конец 2023 года при целевом уровне 3%. Базовая инфляция - выше, составив 2% на конец 2023 года, отчасти благодаря сильному росту заработной платы и, как следствие, внутреннему спросу. "Fitch ожидает, что среднегодовая инфляция останется в пределах целевого показателя в 2024-2025 годах", - говорится в сообщении. Политическая обстановка По мнению Fitch, геополитические риски в отношении России остаются высокими в контексте международного контроля за соблюдением санкций и стремления Грузии вступить в НАТО и ЕС, однако эскалации конфликтов на территории Грузии не ожидается. Что касается внутренней политики, по мнению агентства, правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" в настоящее время, похоже, имеет все шансы победить на парламентских выборах в октябре 2024 года. Что касается банковского сектора Грузии, то по мнению Fitch, он стабилен, имеет хорошее качество активов, высокую прибыльность и высокую капитализацию коэффициента резервного капитала. Факторы, которые могут привести к понижению рейтинга Fitch считает, что к снижению рейтинга может привести заметное увеличение внешней уязвимости, например, из-за резкого разворота притока капитала, значительного сокращения международных резервов или устойчивого увеличения дефицита текущего счета. Кроме того негативно на рейтинге скажется существенное ухудшение внутриполитических или геополитических рисков с неблагоприятными последствиями для экономических показателей или управления. А также ослабление основ макроэкономической политики, которое подрывает основы денежно-кредитной и/или бюджетной политики. Факторы, которые могут привести к повышению рейтинга По мнению агентства, к повышению рейтинга Грузии приведет снижение внешней уязвимости, например, за счет значительного увеличения международных резервов и/или сокращения дефицита текущего счета до уровня сопоставимых стран, что потенциально может привести к снятию отметки -1 по внешним финансам. Также положительно скажется сильный и устойчивый рост ВВП, ведущий к снижению макроэкономической уязвимости и повышению ВВП на душу населения, а также к укреплению уверенности в прочности политической основы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, международный валютный фонд, fitch ratings, тбилиси