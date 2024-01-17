https://sputnik-georgia.ru/20240117/oppozitsiya-pytaetsya-prevratit-vosstanovlenie-prospekta-tsereteli-v-prestuplenie---kaladze-285704925.html

Оппозиция пытается превратить восстановление проспекта Церетели в преступление – Каладзе

Оппозиция пытается превратить восстановление проспекта Церетели в преступление – Каладзе

Каладзе назвали "кошмаром Тбилиси" и "вором бюджетных средств" 17.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-17T15:05+0400

2024-01-17T15:05+0400

2024-01-17T15:54+0400

политика

грузия

новости

тбилиси

каха каладзе

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/1f/283850808_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_bfb13e1040c028907f8449d2b5517855.jpg

ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Так называемые политики ведут пропаганду и пытаются превратить проект восстановления проспекта Церетели в Тбилиси в преступление, при этом больше всего шумят неудачники, которые сами ничего не делали, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе в начале заседания городского правительства. Часть оппозиции, среди которых партии "Единое национальное движение", "За Грузию", "Лело для Грузии", обвинила мэра Тбилиси в коррупции в связи с проектом восстановления проспекта Церетели. В оппозиции считают, что проект, организованный мэрией, был реализован неправильно, что вызывает массу вопросов как у оппозиционных политиков, так и у общества. Мэра Каладзе назвали "кошмаром Тбилиси" и "вором бюджетных средств". Как подчеркнул мэр, городские власти взяли на себя большую ответственность, проводя фундаментальные инфраструктурные проекты в Тбилиси, причем не как при прежней власти – поверхностно. "У людей были и есть ожидания, что мы осуществим проекты и реформы, но не так, как при предыдущей власти – они подходили ко всему фасадно, делали поверхностно, открывали и зарабатывали на этом очки – а фундаментально, основательно, чтобы эти проекты десятки лет простояли при наших детях, будущих поколениях", – сказал Каладзе. По словам мэра, очевидно, что при проведении работ такого масштаба возникают трудности с движением общественного транспорта, но без этого невозможно заменить, к примеру, ржавые трубы, из которых к жителям Церетели поступала вода. По словам мэра, поведение некоторых политиков, за которым он наблюдал накануе, их истерика, говорят лишь о том, где они находтся. "Это ваше ествественное место. Там вы и останетесь", – сказал Каладзе. "Даже если придется работать самому" – Каладзе пообещал открыть проспект Церетели в срок>>По словам мэра, на парламентских выборах 2024 года общество даст им соответствующий ответ. "Вы – люди без родины, которые не заинтересованы в развитии страны, не заинтересованы в сохранении мира и экономического развития в стране. Основанием для этого являются ваши грязные заявления", – подчеркнул Каладзе. Актвинее и больше всего истерило "коллективное "Нацдвижение" и представители пожилых мошенников, подытожил мэр. Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" называют "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "За Грузию", "Стратегию Агмашенебели" и "Дроа" коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией". Мэрия Тбилиси расторгла контракт с подрядчиками – когда откроется проспект Церетели>>Мэрия Тбилиси в декабре 2023 года перенесла сроки завершения контракта по восстановлению проспекта Церетели на 51 календарный день - с начала января 2024 года до конца месяца. Уже в середине января стало известно о расторжении договоров с компаниями-подрядчиками ООО R.T.D. и ООО Millennium Builders Group, ответственными за восстановление проспекта. Причина – плохое качество проводимых работ и несоответствие оговоренным срокам. При этом в мэрии пообещали, что на обещанных сроках это обстоятельство не отразится. Восстановление проспекта Церетели началось в конце апреля 2023 года. На реконструкцию выделено 28,4 млн лари (около $10,4 млн долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия