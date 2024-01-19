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https://sputnik-georgia.ru/20240119/primety-na-sobor-ioanna-predtechi-2024-chto-nelzya-delat-v-prazdnik-285742341.html
Приметы на Собор Иоанна Предтечи 2024: что нельзя делать в праздник?
Приметы на Собор Иоанна Предтечи 2024: что нельзя делать в праздник?
Собор Иоанна Предтечи православные отмечают 20 января, так как по христианской традиции на следующий день после Крещения Господня прославляют того, кто главным... 19.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-19T12:02+0400
2024-01-19T12:20+0400
справки
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Что нельзя делать в день Собора Иоанна Предтечи и какие народные приметы связаны с праздником, читайте в Sputnik Грузия. Чего нельзя делать По народным приметам в Собор Иоанна Предтечи нельзя не выпить хотя бы каплю спиртного – можно провести весь год в слезах и печали. Эта примета связана с традицией варить 20 января пиво, которое обязан попробовать каждый. Однако напиваться в церковный праздник нельзя – можно привлечь неприятности. Нельзя в Собор Иоанна Предтечи с кем-либо разговаривать, не выпив немного святой воды – по приметам можно весь год проболеть. В Собор Иоанна Предтечи нельзя лениться и бездельничать – по приметам весь год можно провести в нищете. По народным приметам нельзя в праздник гнать с реки диких уток – сокровенное желание не исполнится. Приметы праздника По народным приметам ожидается мороз, если туман над водой стелится и эхо далеко слышно. Лето будет засушливым, если в Собор Иоанна Предтечи выдалась ясная погода, а если 20 января в полдень ярко светит солнце – это примета, что весна будет ранней. Урожай зерновых будет богатый, если в Собор Иоанна Предтечи выдалась пасмурная погода, а если 20 января солнечно и тепло – это верная примета, что год ожидается неурожайный. По народным приметам южный ветер в Собор Иоанна Предтечи предсказывает холодное лето, а если в праздник пойдет снег, значит снег пойдет и на Масленицу. Материал подготовлен на основе открытых источников
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Лиза Офман
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
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справки
справки

Приметы на Собор Иоанна Предтечи 2024: что нельзя делать в праздник?

12:02 19.01.2024 (обновлено: 12:20 19.01.2024)
© photo: Sputnik / StringerТеплый тбилисский декабрь. Храм Сиони
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© photo: Sputnik / Stringer
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Колумнист Sputnik Лиза Офман - Sputnik Грузия
Лиза Офман
Все материалы
Собор Иоанна Предтечи православные отмечают 20 января, так как по христианской традиции на следующий день после Крещения Господня прославляют того, кто главным образом послужил делу Крещения Спасителя
Что нельзя делать в день Собора Иоанна Предтечи и какие народные приметы связаны с праздником, читайте в Sputnik Грузия.

Чего нельзя делать

По народным приметам в Собор Иоанна Предтечи нельзя не выпить хотя бы каплю спиртного – можно провести весь год в слезах и печали.
Эта примета связана с традицией варить 20 января пиво, которое обязан попробовать каждый. Однако напиваться в церковный праздник нельзя – можно привлечь неприятности.
Нельзя в Собор Иоанна Предтечи с кем-либо разговаривать, не выпив немного святой воды – по приметам можно весь год проболеть.
В Собор Иоанна Предтечи нельзя лениться и бездельничать – по приметам весь год можно провести в нищете.
По народным приметам нельзя в праздник гнать с реки диких уток – сокровенное желание не исполнится.

Приметы праздника

По народным приметам ожидается мороз, если туман над водой стелится и эхо далеко слышно.
Лето будет засушливым, если в Собор Иоанна Предтечи выдалась ясная погода, а если 20 января в полдень ярко светит солнце – это примета, что весна будет ранней.
Урожай зерновых будет богатый, если в Собор Иоанна Предтечи выдалась пасмурная погода, а если 20 января солнечно и тепло – это верная примета, что год ожидается неурожайный.
По народным приметам южный ветер в Собор Иоанна Предтечи предсказывает холодное лето, а если в праздник пойдет снег, значит снег пойдет и на Масленицу.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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