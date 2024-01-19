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Приметы на Собор Иоанна Предтечи 2024: что нельзя делать в праздник?
Приметы на Собор Иоанна Предтечи 2024: что нельзя делать в праздник?
Собор Иоанна Предтечи православные отмечают 20 января, так как по христианской традиции на следующий день после Крещения Господня прославляют того, кто главным... 19.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-19T12:02+0400
2024-01-19T12:02+0400
2024-01-19T12:20+0400
справки
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Что нельзя делать в день Собора Иоанна Предтечи и какие народные приметы связаны с праздником, читайте в Sputnik Грузия. Чего нельзя делать По народным приметам в Собор Иоанна Предтечи нельзя не выпить хотя бы каплю спиртного – можно провести весь год в слезах и печали. Эта примета связана с традицией варить 20 января пиво, которое обязан попробовать каждый. Однако напиваться в церковный праздник нельзя – можно привлечь неприятности. Нельзя в Собор Иоанна Предтечи с кем-либо разговаривать, не выпив немного святой воды – по приметам можно весь год проболеть. В Собор Иоанна Предтечи нельзя лениться и бездельничать – по приметам весь год можно провести в нищете. По народным приметам нельзя в праздник гнать с реки диких уток – сокровенное желание не исполнится. Приметы праздника По народным приметам ожидается мороз, если туман над водой стелится и эхо далеко слышно. Лето будет засушливым, если в Собор Иоанна Предтечи выдалась ясная погода, а если 20 января в полдень ярко светит солнце – это примета, что весна будет ранней. Урожай зерновых будет богатый, если в Собор Иоанна Предтечи выдалась пасмурная погода, а если 20 января солнечно и тепло – это верная примета, что год ожидается неурожайный. По народным приметам южный ветер в Собор Иоанна Предтечи предсказывает холодное лето, а если в праздник пойдет снег, значит снег пойдет и на Масленицу. Материал подготовлен на основе открытых источников
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Лиза Офман
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки
Приметы на Собор Иоанна Предтечи 2024: что нельзя делать в праздник?
12:02 19.01.2024 (обновлено: 12:20 19.01.2024)
Собор Иоанна Предтечи православные отмечают 20 января, так как по христианской традиции на следующий день после Крещения Господня прославляют того, кто главным образом послужил делу Крещения Спасителя
Что нельзя делать в день Собора Иоанна Предтечи и какие народные приметы связаны с праздником, читайте в Sputnik Грузия
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По народным приметам в Собор Иоанна Предтечи нельзя не выпить хотя бы каплю спиртного – можно провести весь год в слезах и печали.
Эта примета связана с традицией варить 20 января пиво, которое обязан попробовать каждый. Однако напиваться в церковный праздник нельзя – можно привлечь неприятности.
Нельзя в Собор Иоанна Предтечи с кем-либо разговаривать, не выпив немного святой воды – по приметам можно весь год проболеть.
В Собор Иоанна Предтечи нельзя лениться и бездельничать – по приметам весь год можно провести в нищете.
По народным приметам нельзя в праздник гнать с реки диких уток – сокровенное желание не исполнится.
По народным приметам ожидается мороз, если туман над водой стелится и эхо далеко слышно.
Лето будет засушливым, если в Собор Иоанна Предтечи выдалась ясная погода, а если 20 января в полдень ярко светит солнце – это примета, что весна будет ранней.
Урожай зерновых будет богатый, если в Собор Иоанна Предтечи выдалась пасмурная погода, а если 20 января солнечно и тепло – это верная примета, что год ожидается неурожайный.
По народным приметам южный ветер в Собор Иоанна Предтечи предсказывает холодное лето, а если в праздник пойдет снег, значит снег пойдет и на Масленицу.
Материал подготовлен на основе открытых источников