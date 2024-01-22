https://sputnik-georgia.ru/20240122/ne-spravivshiesya-s-remontom-prospekta-tsereteli-kompanii-popadut-v-chernyy-spisok--kaladze-285812660.html

Не справившиеся с ремонтом проспекта Церетели компании попадут в черный список – Каладзе

Не справившиеся с ремонтом проспекта Церетели компании попадут в черный список – Каладзе

Ремонт проспекта Церетели должен был закончиться в конце января, а в середине января мэрия разорвала договора с двумя компаниями-подрядчиками 22.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-22T12:05+0400

2024-01-22T12:05+0400

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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Мэрия Тбилиси позаботится о том, чтобы компании-подрядчики R.T.D. и Millennium Builders Group, работавшие над восстановлением проспекта Церетели, попали в черный список, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Мэрия Тбилиси 15 января расторгла договоры с компаниями, работающими над восстановлением проспекта Церетели, ООО R.T.D. и ООО Millennium Builders Group. Причина – плохое качество проводимых работ и несоответствие оговоренным срокам. Работы должны были быть окончены до конца января, мэрия обещает, несмотря на возникшие проблемы, восстановить автомобильное движение по проспекту в срок. По его словам, мэрия несколько раз продлевала компаниям-подрядчикам сроки по сдаче работы, но то отношение к ремонтным работам, которое сложилось у них в последние недели, стало неприемлемым. Такое отношение должно присутствовать везде, отметил он. Каладзе – именитый грузинский футболист. В составе итальянского "Милана" он выиграл один чемпионат Италии, два раза становился победителем Лиги чемпионов, по одному разу становился победителем Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.Ямы и грязь: проспект Церетели 10 месяцев спустя после начала ремонта – фото>>С 17 января восстановлением проспекта занимаются четыре компании "Энко", "Парма", "ГЕО Групп" и "Бэк Си Групп". Завершение работ на проезжей части запланировано было на конец января. Масштабные ремонтные работы на проспекте Акакия Церетели начались с 19 апреля 2023 года. На реконструкцию выделено 28,4 млн лари (около $10,4 млн долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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