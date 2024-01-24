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Сколько наторговали Грузия и Россия в 2023 году
Сколько наторговали Грузия и Россия в 2023 году
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 24.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-24T09:01+0400
2024-01-24T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в 2023 году сократился на 3% по сравнению с 2022 годом и составил 2,4 миллиарда долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". По данным "Сакстата", доля России во внешнеторговом обороте Грузии в 2023 году составило 11,2%. Из Грузии в РФ в 2023 году вывезли 112,4 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 75,7 тысячи тонн воды, в том числе минеральные и газированные, содержащие сахарные добавки, 62,3 тысячи тонн натурального виноградного вина, более 16 тысяч тонн спиртных напитков, а также до 5 тысяч легковых автомобилей и так далее. Из России завезли 771,4 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 485,9 тысячи тонн природного и попутного газов, 217,5 тысячи тонн пшеницы и меслин, 104,7 тысячи тонн бутылок и стеклянных тар, а также более 99 тысяч тонн прутков из углеродистой стали без дальнейшей обработки и так далее. В 2022 году страны наторговали примерно на 2,5 миллиарда долларов, что на 52,3% больше по сравнению с 2021 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 6,8%, а импорт из России в Грузию – на 79,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", грузино-российские отношения
экономика, грузия, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", грузино-российские отношения

Сколько наторговали Грузия и Россия в 2023 году

09:01 24.01.2024
© photo: Sputnik / StringerВоенно-Грузинская дорога. Очереди из грузовиков, фур и трейлеров
Военно-Грузинская дорога. Очереди из грузовиков, фур и трейлеров - Sputnik Грузия, 1920, 24.01.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в 2023 году сократился на 3% по сравнению с 2022 годом и составил 2,4 миллиарда долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
По данным "Сакстата", доля России во внешнеторговом обороте Грузии в 2023 году составило 11,2%.
Внешнеторговый оборот Грузии и России за 2023 год

Показатель

Объем, млн долларов

Рост, %

Экспорт

657,0

2,3

Импорт

1 744,5

-5,0

Всего

2 401,5

-3,1

Из Грузии в РФ в 2023 году вывезли 112,4 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 75,7 тысячи тонн воды, в том числе минеральные и газированные, содержащие сахарные добавки, 62,3 тысячи тонн натурального виноградного вина, более 16 тысяч тонн спиртных напитков, а также до 5 тысяч легковых автомобилей и так далее.
Топ-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров за 2023 год

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Вино

168,3

4,6

Спиртные напитки

67,4

42,1

Легковые автомобили

67,1

-11,3

Минеральные воды

61,8

21,3

Газированные напитки

60,7

53,8

Из России завезли 771,4 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 485,9 тысячи тонн природного и попутного газов, 217,5 тысячи тонн пшеницы и меслин, 104,7 тысячи тонн бутылок и стеклянных тар, а также более 99 тысяч тонн прутков из углеродистой стали без дальнейшей обработки и так далее.
Топ-5 импортируемых в Грузию из России товаров за 2023 год

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Нефтепродукты

552,1

-11,2

Газ

131,2

16,7

Прутки из углеродистой стали

57,9

60,3

Пшеница

56,2

-8,9

Бутылки и стеклянная тара

48,6

11,1

В 2022 году страны наторговали примерно на 2,5 миллиарда долларов, что на 52,3% больше по сравнению с 2021 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 6,8%, а импорт из России в Грузию – на 79,4%.
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