https://sputnik-georgia.ru/20240124/skolko-natorgovali-gruziya-i-rossiya-v-2023-godu-285843029.html

Сколько наторговали Грузия и Россия в 2023 году

Сколько наторговали Грузия и Россия в 2023 году

Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 24.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-24T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в 2023 году сократился на 3% по сравнению с 2022 годом и составил 2,4 миллиарда долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,3%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". По данным "Сакстата", доля России во внешнеторговом обороте Грузии в 2023 году составило 11,2%. Из Грузии в РФ в 2023 году вывезли 112,4 тысячи тонн минеральной и пресной воды, 75,7 тысячи тонн воды, в том числе минеральные и газированные, содержащие сахарные добавки, 62,3 тысячи тонн натурального виноградного вина, более 16 тысяч тонн спиртных напитков, а также до 5 тысяч легковых автомобилей и так далее. Из России завезли 771,4 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 485,9 тысячи тонн природного и попутного газов, 217,5 тысячи тонн пшеницы и меслин, 104,7 тысячи тонн бутылок и стеклянных тар, а также более 99 тысяч тонн прутков из углеродистой стали без дальнейшей обработки и так далее. В 2022 году страны наторговали примерно на 2,5 миллиарда долларов, что на 52,3% больше по сравнению с 2021 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 6,8%, а импорт из России в Грузию – на 79,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", грузино-российские отношения