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Насколько добросовестно работает газовый рынок Грузии

Насколько добросовестно работает газовый рынок Грузии

На рынке природного и сжиженного газа не зафиксирован доминирующий экономический агент и нет места групповому доминированию 25.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-25T09:00+0400

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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Рынок природного и сжиженного газа в Грузии является конкурентным и в нем нет риска нарушения закона "О конкуренции", говорится в исследовании Национального агентства конкуренции и защите потребителей. Агентство завершило мониторинг рынка сжиженного и природного газа, оценив конкурентную среду на уровне розничной торговли природным газом, импорта сжиженного газа и розничных продаж. По информации агентства, как на рынке природного, так и сжиженного газа доминирующий экономический агент не фиксируется, и нет места групповому доминированию. Индекс концентрации рынка с учетом доли крупных компаний, количества малых компаний, работающих на рынке, и их общей процентной доли, характеризуется тенденцией к снижению. Начат мониторинг табачного рынка в Грузии>>Также Агентство подробно изучило ценообразование компаний, работающих на розничном рынке, и основной фактор, влияющий на него – себестоимость продукта. По результатам мониторинга, в 2019-2022 годах изменение цен на розничном рынке как сжиженного, так и природного газа (газообразного) определялось рыночными факторами, а изменение розничной цены коррелируется с основным фактором, влияющим на нее. В результате оценки розничного рынка природного газа (в газообразном состоянии) установлено, что в 2019 году 97 компаний (134 АЗС) приобрели природный газ для автомобилей на сумму 188 635 780 лари (192 628 000 м3), в 2020 году – 96 компаний (143 АЗС) на сумму 118 865 463 лари (147 893 000м3), в 2021 году – 95 компаний (127 АЗС) на сумму 119 474 586 лари (160 065 000м3), а в 2022 году – 88 компаний (128 АЗС) на сумму 169 633 554 лари (190 789 000 м3). Агентство считает, что розничный рынок является малоконцентрированным (в 2020 году – умеренно концентрированным). На нем присутствует несколько крупных компаний, однако количество мелких компаний на рынке и общая процентная доля высоки. Учитывая количество мелких компаний, рассматриваемый уровень рынка характеризуется низким индексом концентрации. В отчетном периоде совокупная доля 3-х крупных компаний на рынке превышает 50%, хотя требование закона о владении компанией доли более 15% не выполнено. На розничном уровне соответствующего рынка высока численность и общая процентная доля действующих малых компаний, что, в свою очередь, обеспечивает конкурентную среду и, соответственно, низкий индекс концентрации на рассматриваемом уровне рынка. По оценке рынка сжиженного газа, в 2019 году 36 экономических агентов осуществили импорт на сумму 41 015 037 лари (24 402 640 кг), в 2020 году 53 экономических агента импортировали продукцию на сумму 51 118 323 лари (28 534 834 кг), в 2021 году 89 экономических агентов импортировали газ на сумму 91 264 801 лари (35 266 142 кг), а в 2022 году 58 экономических агентов импортировали сжиженный газ на сумму 80 178 679 лари (42 274 714 кг). Что касается розничного рынка, то в 2020 году 133 компании, работающие на рынке сжиженного газа, приобрели 29 840 303 кг, в 2021 году 131 компания купила 17 095 920 кг, в 2022 году – 120 компаний купили 23 508 212 кг. В зависимости от получаемого и перерабатываемого материала, уровень как импорта, так и розничной торговли на соответствующем рынке имеет низкую концентрацию. В исследуемый период индекс концентрации не превышает 937 единиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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